Майно приватної компанії на вул. Навроцького, 25 пропонують обміняти на нерухомість поблизу парку «Погулянка»

Для розбудови Лікарні Святого Луки Львівська міськрада в обмін на приватизоване майно ТзОВ «Адірент» планує передати підприємцям приміщення біля парку «Погулянка». За відповідну ухвалу проголосували депутати ЛМР на засіданні 16 травня.

Як вказано в ухвалі, міська рада планує розширити територію Лікарні Святого Луки на вул. Навроцького, 25, розбудувавши нові корпуси. Однак на цій території розташоване приватне майно ТзОВ «Адірент». Компанія надіслала міськраді листа, яким погодилась обміняти ці приміщення на інші. Йдеться про майно, розташоване на двох комунальних ділянках площею майже 2,8 га. Натомість міськрада пропонує передати у власність компанії «Адірент» комунальні приміщення на вул. Півколо, 14 загальною площею 9402,8 м2.

Управління комунальної власності має провести оцінку майна на вул. Півколо, 14, після чого вартість нерухомості має затвердити виконком. Відтак міськрада має розробити та укласти з підприємцями договір міни.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Адірент» зареєстроване у 2021 році та займається орендою нерухомості. Власниками компанії вказані львів’янка Ірина Левик та львівський забудовник Павло Дупелич.

Нагадаємо, що на цьому ж пленарному засіданні Львівська міськрада затвердила детальний план, за яким у районі вул. Навроцького планують розбудувати корпуси лікарні.