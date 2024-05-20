Кабінет міністрів змінив порядок вручення повісток. Відповідну постанову уряд ухвалив ще 16 травня, за два дні до того, як набув чинності новий закон про мобілізацію.

ZAXID.NET пояснює, що змінилось для призовників.

Де можуть вручити повістку

ТЦК і СП має право вручати повістки цілодобово у таких місцях:

за адресою місця проживання або адресою зареєстрованого місця проживання;

за адресою роботи;

за адресою навчання;

у громадських місцях та приміщеннях;

у місцях масового скупчення людей;

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

на блок-постах;

у пунктах пропуску через державний кордон.

Як підтвердити одержання повістки

якщо повістку вручили особисто й за підписом військовозобов’язаного. Також тепер працівник ТЦК може фіксувати на відео момент вручення або відмови від повістки;

якщо повістку надіслали поштою, а чоловік відсутній за вказаною у ТЦК адресою, у поштовому повідомленні буде вказано, що він отримав сповіщення від військкомату. Це нововведення, адже раніше ТЦК надсилали повідомлення з проханням прибути до ТЦК і оновити дані, але це не вважалося врученою повісткою, оскільки документ не був завірений військовозобов’язаним.

Коли повістка вважатиметься врученою поштою

у день отримання поштового відправлення, що підтверджується документами від поштового оператора;

у день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи відсутність чоловіка за адресою місця проживання особи.

Нагадаємо, з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, що зобов’язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років стати на військовий облік. Це стосується і тих, хто живе за кордоном. Оновити свої дані можна в ТЦК, ЦНАПі або через застосунок Резерв+.