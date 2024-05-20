У березні 2024 року Сергія Гайдая вдруге призначили головою Мукачівської РДА

Голова Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай опублікував декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

За останні три місяці роботи на посаді голови Луганської ОДА Сергій Гайдай заробив 364 тис. грн. У 2022 році його зарплата в облдержадміністрації склала мільйон гривень. Коштів на банківський рахунках Сергій Гайдай не тримає, натомість готівкою вказав 40 тис. євро.

У власності голови Мукачівської РДА немає нерухомості. Він зареєстрований у квартирі в Києві, що належить Тетяні Бабак. Їздить Сергій Гайдай на Toyota FJ Cruiser 2016 року, яку придбав у 2021 році за 850 тис. грн.

Нагадаємо, Сергій Гайдай є уродженцем Сєвєродонецька Луганської області. Із 2015 до 2018 року Сергій Гадай був головою Мукачівської районної державної адміністрації, а у 2019 році був радником патронатної служби голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

Луганську ОДА Сергій Гайдай очолював із жовтня 2019 року до березня 2023 року. Після звільнення ЗМІ повідомляли, що Сергія Гайдая можуть призначити послом України у Казахстані, але Казахстан не дав на це згоду. У березні 2024 року посадовця вдруге призначили головою Мукачівської РДА.