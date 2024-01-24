Михайло Ланьо обраний головою Мукачівської районної ради від партії «Батьківщина» у 2022 році

Голова Мукачівської районної ради Михайло Ланьо опублікував декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Михайло Ланьо задекларував 687,7 тис. грн зарплати. У 2022 році його зарплата у Мукачівській райраді становила 371,3 тис. грн. Також Михайло Ланьо отримав 114 тис. грн пенсії та понад 537 тис. грн доходу від надання майна в оренду. На банківських рахунках голови Мукачівської райради розміщено 700 тис. грн. Також він тримає вдома 370 тисяч доларів і 100 тисяч гривень готівкою.

У власності Михайла Ланя три земельні ділянки загальною площею 2,8 тис. м2 у Мукачеві, Чинадієві і Поляні, офісу Мукачеві, Mercedes-Benz S 500 2016 року випуску вартістю 820 тис. грн і колекція картин закарпатських художників Шолтеса, Глюка, Габди, Манайла і Контратовича.

Дружина голови Мукачівської райради Маріанна Ланьо задекларувала 1,1 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 185 тис. грн зарплати в очолюваних нею компаніях «Універсал-М» та «Савой М» та майже 1,5 млн грн доходу від відчуження рухомого і нерухомого майна. Ймовірно, мова йде про продаж двох земельних ділянок та автомобіля Land Rover 2011 випуску, інформації про яких нема у декларації Михайла Ланя за 2023 рік.

Натомість у 2023 році дружина голови Мукачівської райради придбала новий Porsche Cayenne за 4,5 млн гривень та отримала у подарунок житловий будинок площею 295 м2 у Мукачеві, який у 2022 році належав Михайлу Ланю.

На рахунках у Маріанни Ланьо 643 тис грн та 21,8 тис. євро, ще 118 тис. євро та 55 тис. доларів вона тримає готівкою. У її власності квартира в Ужгороді площею 57 м2 і вартістю 486 тис. грн, 4 земельні ділянки, Audi SQ7 2017 року випуску за 780 тис. грн та вагон-хопер бункерного типу за понад 5,7 млн грн. Також Маріанна Ланьо задекларувала два золоті годинники, обрамлені дорогоцінним камінням, бренду Chopard.

Михайло Ланьо обраний головою Мукачівської районної ради від партії «Батьківщина» у 2022 році. Він двічі був депутатом Верховної Ради України від «Партії регіонів» та групи «Воля народу». 16 січня 2014 року, під час Євромайдану, голосував за диктаторські закони.

У 2015 році у Мукачеві сталася стрілянина між «Правим сектором» і охороною Михайла Ланя, після якої Юрій Луценко назвав останнього ключовим гравцем на Закарпатті, який, під прізвиськом «Блюк», опікувався наркотрафіком та іншою контрабандою. У жовтні 2023 року у голови Мукачівської районної ради та мера Андрія Балоги пройшли обшуки через продаж місцевого стадіону «Авангард» фірмі, одним із засновників якої є Михайло Ланьо. Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі становить приблизно 100 мільйонів гривень.