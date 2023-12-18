Проживає народний депутат у будинку брата, а їздить на Land Rover свого сина

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «За майбутнє» Віктор Балога опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Віктор Балога задекларував 500,6 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата становила 472,5 тис. грн. На його рахунку в «Ощадбанку» – 32 тис. грн. Також він тримає вдома 5,4 млн грн готівкою.

У власності Віктора Балоги дві земельні ділянки у селі Завидово по 7,4 тис м2 кожна і квартира у Мукачеві, площею 123 м2. Проживає народний депутат у будинку брата Павла Балоги, площею 679 м2 і вартістю майже 2 млн грн, а їздить на Land Rover свого сина – міського голови Мукачева Андрія Балоги. У декларації політика за 2021 рік ця інформація теж присутня.

Дружина народного депутата Оксана Балога задекларувала 124,5 тис. грн зарплати у ТОВ «Маркет Рітейл» і 320 тис. грн доходу з відчуження рухомого майна. Вона тримає вдома 590 тис. євро і 580 тис. грн готівкою. У 2022 році в Оксани Балоги з’явився новий автомобіль – Volkswagen ID3, вартістю 1,3 млн грн. Право керувати автомобілем має Віктор Балога. Також у власності дружини нардепа Volkswagen e-Golf, вартістю понад 572 тис. грн і право на користування Audi SQ7 за 2,9 млн грн, що належить фірмі, де вона працює.

У спільній власності Віктора Балоги та його дружини також колекція з понад двадцяти картин українських художників Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Антона Кашшая, Федора Манайла, Андрія Коцки, Василя Габди та інших.

Додамо, Віктор Балога є народним депутатом України 4-х скликань. Він був міським головою Мукачева (1998–1999), керівником Закарпатської ОДА (1999–2001, 2005), Мінстром МНС (2005–2006 і 2010–2012) і Головою адміністрації Президента (2006–2009).