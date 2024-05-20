У вівторок, 21 травня, протягом всієї доби в Україні діятимуть графіки погодинних відключень. Про це у понеділок, 20 травня, проінформувала прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що обмеження почнуть діяти з 00:00 вівторка, 21 травня. Електроенергію відключатимуть відповідно до графіків погодинних відключень. Їх застосують для промисловості, а також для побутових споживачів.

Однак, «Укренерго» запевнило, що відключення світла не застосовуватимуть для об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, що у понеділок, 20 травня, в Україні, за розпорядженням «Укренерго», також діють графіки погодинних відключень, але тільки у вечірні години (з 18:00 до 24:00).

Обмеження у постачанні електроенергії пов’язане із дефіцитом в енергосистемі, який виник через постійні російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Як інформував ZAXID.NET, російські ракетні та дронові атаки пошкодили в Україні низку теплових електростанцій, а також ДніпроГЕС.

Нагадаємо, міністерство захисту клімату Австрії виділило для України п’ять млн євро. Ці гроші спрямують на відбудову енергетичної інфраструктури України. Зокрема, планують закупити необхідні для ремонту запчастини та генератори.

Корисні поради та лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.