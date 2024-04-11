Смертельна аварія сталася вранці 11 квітня у селі Заріччя Хустського району

Смертельна аварія сталася вранці 11 квітня у селі Заріччя Хустського району. 19-річний мешканець Мукачева на вантажівці VOLVO зіткнувся з Volkswagen Touran. Внаслідок ДТП водій легкової автівки загинув, двох його пасажирів госпіталізували. Водій вантажівки був у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, водій вантажівки спричинив ДТП після того, як виїхав на зустрічну смугу.

«19-річний мешканець Мукачева, керуючи вантажним автомобілем VOLVO, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем Volkswagen Touran, під керуванням 37-річного жителя Заріччя. Останній, від отриманих травм загинув на місці. Його пасажирів – 23-річну жінку та 16-річного хлопця – госпіталізували до лікарні. Водія вантажівки поліцейські освідчили. За кермом він перебував у стані наркотичного сп’яніння», – інформують правоохоронці.

Водія фури затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, мукачівцеві загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.