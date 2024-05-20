Ремонтні бригади шукають місце пошкодження кабелів

У Львові приватна компанія пошкодила кабелі Львівелектротрансу, через це тролейбуси №24 та №31 тимчасово не курсують. Пошкодження усуватимуть, ймовірно, до завтра.

Як повідомили у Львівелектротранс, під час робіт з підключення кабелів методом проколу на вул. Пасічній – Луганській приватна компанія пошкодила основний та резервний кабелі Львівелектротрансу. Це призвело до знеструмлення тягової підстанції №8.

«Зараз наші служби та фахівці Львівобленерго шукають місце пошкодження кабелів. Ситуація дуже непроста. Якщо буде потрібно – аварійні роботи триватимуть усю ніч», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».

Міські тролейбуси №24 та №31 не курсують приблизно з 17:00. Їхню роботу відновлять, як тільки полагодять пошкодження.