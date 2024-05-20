Львів'ян запрошують на науковий фестиваль 25 травня

У Львові 25 травня відбудеться перший всеукраїнський фестиваль Science & Tech Fest OL, який об’єднає студентів, представників технологічних компаній, розробників та стартаперів. Крім цього, у межах Science & Tech Fest OL проведуть фінал технологічних змагань, на яких представлять інноваційні рішення у галузях технологій, MedTech та енергетики.

«Ми прагнемо, аби фестиваль став місцем, де молоді люди мають змогу поспілкуватись і перейняти досвід професіоналів – експертів, науковців, бізнесменів, представників наукоємних і технологічних підприємств, які демонструють цінність сфери і змін, що впроваджують своєю діяльністю. Сподіваємось, фестиваль стане допоміжною ланкою у визначенні власних наукових та професійних шляхів розвитку», – розповіла головна координаторка Science & Tech Fest OL Анастасія Мартинюк.

У межах фестивалю відбудуться виставки від науково-дослідних інституцій, лекції науковців та бізнесменів, презентації стартаперів тощо. Зазначимо, що також організатори під час технологічних змагань планують залучити приблизно сто учасників, сформувавши 20 команд. Переможці отримають призи та можливість стажуватися у компаніях IRON Lviv Tech Cluster, EPAM та Intellias.

Відвідати Science & Tech Fest OL безкоштовно зможуть всі охочі. Для цього потрібно зареєструватися за посиланням. Кожен зареєстрований отримає інформацію про локацію фестивалю персонально. Зазначимо, що організатором є простір STEAM-освіти Lviv Open Lab з мережі ТВОРИ! за підтримки Львівської міської ради.