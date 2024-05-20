Затриманій повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон

На Львівщині затримали 43-річну мешканку Київщини, яка має інвалідність 3 групи, за організацію незаконного перетину кордону для свого фіктивного чоловіка. Таку послугу жінка оцінила у 5 тис. доларів, її затримали під час отримання грошей.

За даними поліції Львівщини, підозрювана організувала своєму фіктивному чоловіку можливість виїхати за межі держави в умовах воєнного стану як особі, котра супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю.

«Встановлено, що за грошову винагороду у сумі 5 тис. доларів США підозрювана, 43-річна мешканка Київської області, інвалід третьої групи, підшукала військовозобов’язаного чоловіка, який мав намір незаконно виїхати за кордон та уклала з ним фіктивний шлюб», – йдеться в повідомленні поліції.

Переправницю ухилянта затримали на гарячому під час отримання грошей

Зловмисницю викрили поліцейські спільно з прикордонниками. 17 травня її затримали під час одержання 5 тис. доларів США.

Затриманій повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.