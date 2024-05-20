Обвинувачений кілька разів показував поліцейським підроблений документ

Личаківський районний суд визнав винним мешканця Запоріжжя Олександра Воскобойника у підробці документів й оштрафував на 850 грн. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачений у березні й квітні 2024 року показував поліцейським підроблене журналістське посвідчення.

Згідно з матеріалами справи, Олександр Воскобойник 20 березня, приблизно о 21:15, перебував у львівській ветеринарній клініці «Євровет» й заявив, що виконує редакційне завдання. У вироку не зазначають, що сталося у ветеринарній клініці. Працівники лікарні викликали поліцейських і обвинувачений показав їм підроблене посвідчення журналіста газети «Київ вечірній». Олександр Воскобойник вдруге прийшов у клініку 2 квітня й розповідав, що він журналіст. Крім цього, чоловік показував підроблений документ під час допиту у поліцейському відділку 12 квітня.

У суді Олександр Воскобойник повністю визнав свою провину. Суддя Володимир Мармаш визнав його винним у використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 358 ККУ) й оштрафував його на 850 грн. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.