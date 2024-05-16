На пункті пропуску «Ягодин» затримали чоловіка з підробленими документами

Володимир-Волинський міський суд виніс вирок працівнику пожежно-страхової компанії за підроблення документів про непридатність до служби в ЗСУ. Чоловік пред’являв їх на контрольно-пропускному пункті «Ягодин», аби виїхати за кордон, однак безуспішно. За скоєне йому призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 13 травня, у червні 2023 року Віктор Барабаш попросив у знайомої зробити йому підроблені довідки про нібито непридатність до військової служби. 24 липня 2023 року обвинувачений пред’явив ці документи на пункті пропуску «Ягодин», де його затримали прикордонники.

У суді чоловік свою вину визнав і щиро розкаявся. Відомо, що він уродженець міста Київ, неодружений, працює в пожежно-страховій компанії.

Суддя Ірина Кусік визнала Віктора Барабаша винним за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа та його використання) й призначила 51 тис. грн штрафу. Крім того, він має заплатити 2390 грн за судові витрати. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.