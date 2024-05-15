На пункті пропуску «Ягодин» затримали студента з підробленими документами

Шацький районний суд виніс вирок жителю Рівненщини за підроблення документів про непридатність до служби в ЗСУ. Чоловік пред’являв їх на контрольно-пропускному пункті «Ягодин», аби виїхати за кордон, однак безуспішно. За скоєне йому призначили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 9 травня, у серпні 2023 року Максим Бобер купив за 1000 доларів підроблені довідки про нібито непридатність до служби та виключення з військового обліку. 28 грудня 2023 року обвинувачений пред’явив ці документи на пункті пропуску «Ягодин», де його затримали прикордонники.

У суді чоловік свою вину визнав. Втім стверджував, що намагався виїхати за кордон у гості до бабусі, а не задля уникнення мобілізації. Відомо, що Максим Бобер – уродженець смт Клевань Рівненського району, навчається на другому курсі Рівненського фахового коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування, раніше судимий не був.

Суддя Сергій Матвійчук визнав студента винним за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа та його використання) й призначив 34 тис. грн штрафу. Крім того, Максим Бобер має заплатити майже 10 тис. грн за судові витрати. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.