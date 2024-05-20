Кардіохірург Роман Домашич (зліва) і захисник Василь Ципівко, у грудях якого б'ється нове серце

Аби врятувати 49-річного захисника зі Шкла Львівської області Василя Ципівку, кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона повезли його за 600 км від Львова, на Одещину, і там провели пересадку серця. За словами кардіохірургів, серце поза тілом живе лише чотири години. «Швидка» не могла доставити орган за цей час, тож команда трансплантологів разом з реципієнтом поїхала до донора.

Василь пішов захищати Україну на початку повномаштабного вторгнення, у березні 2022 року. Служив стрільцем. У вересні 2023 року поруч із ним розірвався ворожий боєприпас. Воїн отримав важке поранення, та одужав. Утім, ненадовго. На початку цього року його самопочуття різко погіршилося, з'явилася задишка, він не міг пройти й п’яти метрів, повідомили у лікарні.

Результати обстеження приголомшили: йому потрібна була трансплантація серця, і то якнайшвидше. У чоловіка було спадкове захворювання – дилатаційна кардіоміопатія. Раніше хвороба не давала про себе знати, загострення спровокувало важке поранення. Спочатку роботу серця захисника лікарі підтримували ліками, а коли вони перестали допомагати, його поставили у лист очікування на донорське серце.

У ніч з 6 на 7 травня Василю повідомили, що з’явився донор. Та він – в Одеській області. Через війну небо для цивільних польотів закрите, а дорога каретою швидкої надто довга для донорського органа.

«Стан Василя був критичний. Зі своїм серцем він не прожив би і місяця. Донор ідеально підходив, але транспортувати його до Льова було неможливо, адже серце живе лише 4 години поза людським тілом. Тому ми взяли реципієнта, тобто Василя, зібрали команду та апаратуру і вирушили в Одеську область на операцію»,– повідомив керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця Роман Домашич.

Донором був 37-річний чоловік, який потрапив в ДТП і медики місцевої лікарні констатували смерть мозку. Родичі погодилися на вилучення органів, аби врятувати життя інших людей.

Трансплантацію львівські кардіохірурги провели у міській лікарні міста Балта Одеської області. Пересадка пройшла успішно і на наступну добу після неї лікарі з пацієнтом повернулися до Львова.

«Я йшов на операцію, як на війну. Знав, що можу не повернутися, але я живий і тепер здорове серце б’ється в мене в грудях», – каже захисник.

На 10-у добу після трансплантації серця Василя виписали з лікарні додому.