14 червня у Львові анонсували вуличну акцію «Бути собою – це право»

У суботу, 14 червня, у Львові представники 21 громадських ораганізацій запланували проведення масових акцій. Мер Андрій Садовий закликав утриматися від їх проведення через можливі провокації. Також нагадав, що в місті тривають безпекові заходи СБУ.

«Завтра у Львові представники 21 громадської організації планують провести публічні заходи. Станом на вечір кількість заявок зростає. І це попри те, що з 12 червня в місті тривають контртерористичні заходи СБУ. Поліція звернулася до нас із проханням перекрити частину вулиць через ризик провокацій», – написав Андрій Садовий.

Мер закликав утриматися від проведення акцій, які можуть спричинити провокації у місті.

«Звертаюся до всіх – утримайтеся від масових акцій, які збурюють суспільство і поважайте законні вимоги сил безпеки!», – наголосив Андрій Садовий.

Він також нагадав, що 14 червня Львів прощається з чотирма загиблими Героями. «Маємо зберегти спокій і повагу до пам’яті тих, хто віддав життя за Україну», – додав мер.

Зазначимо, 14 червня у Львові спільноти ЛГБТ анонсували проведення вуличної акції – прайд місяця «Бути собою – це право». Низка активістів закликали недопустити проведення таких заходів.

Зокрема, депутат Львівської облради від «Європейської солідарності», священик ПЦУ Микола Біляк зареєстрував електронну петицію з вимогою до міської влади не допустити проведення у Львові заходів, які організовують ЛГБТ-спільноти. За два дні петицію підписав 721 мешканець із 500 необхідних.