Суд скасував звернення Львівської облради до керівництва держави щодо недопущення прийняття закону «Про інститут реєстрованих партнерств»

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував ухвалене у квітні 2023 року звернення Львівської облради до керівництва держави щодо недопущення прийняття закону «Про інститут реєстрованих партнерств», який дозволяє, у тому числі ЛГБТ-спільноті, реєструвати свої стосунки. З відповідним позовом до суду звернувся бісексуальний військовослужбовець ЗСУ Петро Жеруха, який є автором електронної петиції за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар.

На засіданні 6 квітня минулого року з ініціативи свободівців Львівська облрада ухвалила звернення до керівництва держави щодо недопущення прийняття згаданого законопроекту. Звернення підтримав 51 депутат. Обласні депутати вважають, що законопроект суперечить Конституції, сімейному кодексу і моральним засадам українського суспільства, а «запровадження «партнерств» – це лише етап на шляху до визнання одностатевих шлюбів».

Бісексуальний військовослужбовець ЗСУ Петро Жеруха оскаржив згадане рішення Львівської облради у суді. Він аргументував тим, що такі питання не належать до повноважень ЛОР як органу місцевого самоврядування і звернення за своїм змістом є підбурюванням до дискримінації. Також він вказав на процедурне порушення, оскільки звернення не було оприлюднене завчасно до його прийняття.

Також Петро Жеруха наголосив, що спірне рішення порушує його права як ЛГБТ+ людини і члена ЛГБТ+ спільноти щодо недопущення дискримінації відносно цієї групи людей.

Суддя Наталія Сидор погодилася із позицією позивача, що питання державної політики щодо запровадження інституту цивільних партнерств не належить до повноважень місцевого самоврядування, та задоволила його позов у повному обсязі. Рішенням суду від 6 вересня згадане звернення Львівської облради до керівництва держави щодо недопущення прийняття закону «Про інститут реєстрованих партнерств» визнано протиправним та скасовано. Також суд зобов’язав стягнути з Львівської облради на користь позивача судовий збір у розмірі 1073 грн. На це рішення ще може бути подана апеляція.

Законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств» (№9103) у Верховну Раду навесні 2023 року подала народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун. Вона заявила, що працювала над проєктом спільно з представниками ЛГБТ-спільноти, і він покликаний законодавчо закріпити в Україні сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї чи різної статі.

Законопроєкт отримав підтримку кількох парламентських комітетів, однак його ще не виносили на розгляд Верховної Ради.

Військовослужбовець сухопутних військ ЗСУ Петро Жеруха є автором петиції «За реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар, на підтримку законопроєкту № 9103 “Про інститут реєстрованих партнерств”», яка набрала потрібну кількість голосів та перебуває на розгляді в президента. Опублікувавши петицію, Петро зробив публічний камінгаут про свою бісексуальність.