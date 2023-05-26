Військовослужбовець Петро Жеруха позивається до Львівської облради через звернення щодо реєстрованих партнерств

Звернення Львівської облради до керівництва держави щодо недопущення прийняття закону «Про інститут реєстрованих партнерств» оскаржили в суді. Позов до суду подав бісексуальний військовослужбовець ЗСУ Петро Жеруха, який є автором електронної петиції за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар. Ця петиція набрала необхідну кількість голосів і перебуває на розгляді в президента.

Львівський окружний адміністративний суд 22 травня відкрив провадження за позовом Петра Жерухи до Львівської обласної ради про визнання протиправним і скасування рішення.

Депутатка Львівської облради, голова депутатської групи «За християнські цінності « Ірина Сех повідомила, що оскаржується звернення депутатів проти прийняття закону «Про інститут реєстрованих партнерств».

«Львівську обласну раду звинуватили в дискримінації ЛГБТ. Знайшлася людина, яка оскаржує в суді звернення щодо проекту Закону України «Про інститут реєстрованих партнерств», яке підтримала більшість депутатів. Окрім «дискримінації», аргументи ті ж, що ми вже чули раніше: рада перевищила свої повноваження, втрутилася в питання, яке поза її компетенцією», – написала Ірина Сех у Facebook.

На засіданні 6 квітня з ініціативи свободівців Львівська облрада ухвалила звернення до керівництва держави щодо недопущення прийняття згаданого законопроекту. Звернення підтримав 51 депутат. Обласні депутати вважають, що законопроект суперечить Конституції, сімейному кодексу і моральним засадам українського суспільства, а «запровадження «партнерств» – це лише етап на шляху до визнання одностатевих шлюбів».

Оскаржив це звернення ЛОР в суді бісексуальний військовий ЗСУ Петро Жеруха. Він також є автором електронної петиції за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар, на підтримку законопроекту № 9103. Петиція, яку підтримала ціла низка правозахисних організацій, була зареєстрована наприкінці березня і набрала понад 25 тис. голосів. Зараз вона перебуває на розгляді в президента. Ініціатор петиції аргументує, що легалізувати цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар в Україні необхідно, зокрема, щоб захистити права пар ЛГБТ з середовища військових.

Законопроект «Про інститут реєстрованих партнерств» (№9103) у Верховну Раду подала народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун на початку березня. Вона заявила, що працювала над проектом протягом дев’яти місяців спільно з представниками ЛГБТ-спільноти і він покликаний законодавчо закріпити в Україні сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї чи різної статі.