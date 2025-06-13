Підозру в службовій недбалості отримав колишній сільський голова Солонки Віталій Ткачук

ДБР повідомило про підозру колишньому голові Солонківської сільської ради Віталію Ткачуку. Його звинувачують у роздачі землі, зарезервованої під будівництво нової вулиці між Сиховом і селом Зубра.

Як повідомила пресслужба ДБР, колишній сільський голова погодив виділення земельної ділянки площею 0,1 га у приватну власність, незважаючи на те, що ця територія за Генпланом Львова була зарезервована для будівництва дороги між Сиховом і Зуброю. Ділянку передали без участі профільного відділу сільради, а в документації не було вказано її призначення – під транспортну інфраструктуру. Через це депутати, які голосували за виділення, не мали повної інформації. Колишній голова мав право зупинити рішення ради, однак не зробив цього.

Внаслідок виділення цієї ділянки в приватну власність, громада села втратила майже 800 тис. грн. У межах провадження суд цю ділянку арештував. Слідчі повідомили колишньому голові Солонки про підозру в службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 ККУ.

Правоохоронці не розголошують, про кого саме йдеться, однак до 2020 року багаторічним головою Солонківської сільради був Віталій Ткачук. За даними ZAXID.NET, ідеться саме про нього.

ZAXID.NET раніше повідомляв, що низку ділянок між Львовом та Зуброю роздали в приватну власність. Серед них і землі, які за генпланами обох населених пунктів підпадали під будівництво просп. Вернадського, що мав з’єднати Сихів із Зуброю. Журналісти з’ясували, що загалом між Сиховом і кільцевою дорогою родина чинного голови Солонківської ТГ Богдана Дубневича захопила 120 га.

Через роздачу незаконну роздачу землі між Сиховом і Зуброю правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень. Детальніше про те, хто та як приватизував землю під міську львівську вулицю, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Трамвай на Зубру не поїде».

Зазначимо, Віталій Ткачук був багаторічним сільським головою Солонки, починаючи з 1986 року. У 2017 році на виборах він очолив Солонківську ОТГ, однак у 2020 році на цій посаді його замінив місцевий бізнесмен Богдан Дубневич.