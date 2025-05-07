Тарас Колодій (на фото праворуч) є зятем голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича (на фото ліворуч)

Львівський апеляційний суд скасував рішення Пустомитівського райсуду та повернув 1,9 га землі за трамвайним кільцем на Сихові зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію. Він перекупив цю ділянку в учасника АТО, який отримав її незаконно.

Йдеться про 1,9 га за трамвайним кільцем на вул. Вернадського на Сихові. У грудні 2020 року Львівська міськрада виявила, що відділ у Чорнобаївському районі ГУ Держгеокадастру у Черкаській області сформував цю ділянку із пасовища. Після цього Львівська міськрада звернулася в обласне управління Держгеокадастру з проханням не передавати землю у приватну власність, оскільки, за генпланом Львова та Зубри через неї має пролягати проєктована вул. Вернадського, що з’єднає просп. Червоної Калини та вул. Стрийську.

Попри це, у березні 2021 року ГУ Держгеокадастру у Львівській області видало наказ про виділення земельної ділянки у приватну власність під ведення сільського господарства учаснику АТО, львів’янину Олегу Дідуху. За місяць він ушестеро дешевше від ринкової ціни продав цю ділянку зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію.

Через продаж землі під міську вулицю Львівська міська рада звернулася в прокуратуру, яка надіслала звернення у виконком Солонківської сільради щодо повернення землі в комунальну власність. У межах провадження Пустомитівський районний суд наклав на ділянку арешт.

У квітні 2023 року Солонківська сільська рада подала позов проти зятя голови ОТГ Богдана Дубневича Тараса Колодія з вимогою повернути приватизовані 1,9 га. У суді його адвокат стверджував, що у цій справі не можна брати до уваги генплан Львова, оскільки ділянка розташована проза межами міста. Однак суд встановив, що розроблена документація на землю під ведення селянського господарства не відповідає земельному законодавству.

У вересні 2024 року Пустомитівський райсуд позов сільради задовольнив і зобов’язав Тараса Колодія повернути 1,9 га землі в комунальну власність. Він оскаржив це рішення апеляції і 1 травня Львівський апеляційний суд попереднє рішення скасував і в задоволенні позову відмовив. Мотиви суду наразі не відомі, оскільки в реєстрі судових рішень ще не опублікували повний текст постанови.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі повідомили про підозру заступнику керівника ГУ Держгеокадастру Львівської області 43-річному Василю Собку у перевищенні службових повноважень. У 2021 році він тимчасово виконував обов’язки керівника управління й разом зі спільниками підписав накази про приватизацію низки ділянок під міську вулицю Львова.

Додамо, що окрім ділянки під вул. Вернадського, Тарас Колодій та інші родичі братів Дубневичів контролюють ще близько 120 га землі між селами Пасіки-Зубрицькі та Зуброю. Детальніше про те, як і хто захопив землю під міську вулицю Львова, читайте у матеріалі «Трамвай на Зубру не поїде».