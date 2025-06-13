Під атакою опинився Тель-Авів та інші центральні регіони країни

У п’ятницю, 13 червня Іран запустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет декількома хвилями у відповідь на нічну атаку. Про це повідомили CNN та The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що увесь Ізраїль опинився під вогнем іранських снарядів. Під атакою опинився Тель-Авів та інші центральні регіони країни. Місцеві ЗМІ повідомили, що ППО Ізраїлю перехопило 50 зі 100 цілей під час першої хвилі атаки. Після цього Ізраїль накрило ще дві хвилі ракет.

Також пишуть, що іранські ракети атакували ключовий командний пункт ЦАХАЛ у Кірьє, де знаходилося все ізраїльське військове та політичне керівництво.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу Іраном у районі Тель-Авіва зафіксовано щонайменше сім місць ударів. Національна служба екстреної медичної допомоги Magen David Adom повідомляє про щонайменше 5 постраждалих. Тим часом CNN пише про 7 людей, які отримали поранення через іранський удар по кордону Тель-Авіва та міста Рамат-Ган.

Іран заявив, що збив два ізраїльські винищувачі F-35 та велику кількість малих літаків. Ізраїль цю інформацію наразі не коментував.

Крім цього, вибухи також пролунали в Єрусалимі.

Відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї звинуватив Ізраїль у розв'язанні війни.

«Ізраїль не повинен думати, що все скінчено, бо вони напали, і все скінчено. Ні. Вони почали це та ініціювали війну. Ми не дозволимо їм уникнути цього великого злочину, який вони скоїли», – заявив він.

Міністр оборони Ізраїль Кац повідомив, що Іран перейшов червоні лінії після того, як наважився запустити ракети по скупченнях цивільного населення в Ізраїлі.

«Ми продовжуватимемо захищати громадян Ізраїлю та гарантуватимемо, що режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої жахливі дії», – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 червня Ізраїль розпочав воєнну операцію проти Ірану. За даними керівництва Єрусалиму, ЦАХАЛ завдав «превентивного удару», щоб запобігти ядерній програмі Ірану та знищити його військові об’єкти по країні. Також є жертви серед цивільного населення Ірану.

Після розгортання воєнної операції Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Згодом ЦАХАЛ заявив про загибель трьох членів вищого військового командування Ірану внаслідок авіаударів по країні.