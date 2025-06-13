Ізраїль призупинив усі дипломатичні місії, через що консульські послуги не надаються, а громадянам рекомендують уникати демонстрації приналежності до Ізраїлю. Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомило посольство Ізраїлю в Україні.

У посольстві зазначили, що для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус. Ізраїльтянам, що перебувають за кордоном у разі надзвичайної ситуації або лиха варто негайно звернутися до ситуаційного центру Міністерства.

Також громадян Ізраїлю попросили перевірити рекомендації Ради національної безпеки для країни, в якій вони зараз перебувають, а також загальні правила безпеки для ізраїльтян за кордоном, при цьому громадян закликали:

уникати демонстрації єврейської чи ізраїльської символіки у громадських місцях;

утриматися від публікації в соціальних мережах інформації про місцезнаходження чи плани подорожей, що дозволяє встановити особу;

уникати відвідування великих зібрань або заходів, пов’язаних з Ізраїлем чи єврейськими громадами;

співпрацювати з місцевими силами безпеки та негайно виконувати їхні вказівки у разі виявлення ворожої діяльності.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 червня Ізраїль розпочав воєнну операцію проти Ірану. За даними керівництва Єрусалиму, ЦАХАЛ завдав «превентивного удару», щоб запобігти ядерній програмі Ірану та знищити його військові об’єкти по країні. Також є жертви серед цивільного населення Ірану.

Після розгортання воєнної операції Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Згодом ЦАХАЛ заявив про загибель трьох членів вищого військового командування Ірану внаслідок авіаударів по країні.