Наслідки авіаатаки на Тегеран 13 червня 2025 року

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про загибель трьох членів вищого військового командування Ірану внаслідок авіаударів по країні. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ в п’ятницю, 13 червня.

«Протягом ночі понад 200 винищувачів ВПС (Ізраїлю – ред.), під точним керівництвом розвідувального управління, атакували понад 100 цілей по всьому Ірану, включаючи місця, де ховалися високопоставлені іранські військові керівники», – ідеться в повідомленні.

Цієї ночі ізраїльські військові ліквідували:

начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері;

командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі;

командувача Хатем аль-Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.

Зліва направо: Мохаммед Хоссейн Бакері, Хатем-Гулам Алі Рашид та Хоссейн Саламі

Державне іранське інформагентство IRNA повідомляло, що окрім представників вищого військового командування Ірану, також було вбито двох вчених-ядерників: президента Ісламського університету «Азад» Мохаммада Мехді Техранчі та ексглаву Організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі Давані.

Оновлено о 10:50. За даними іранського державного інформагентства Tasnim, унаслідок авіаударів Ізраїлю загинули шість іранських вчених-ядерників.

Раніше Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підтвердив, що внаслідок ударів загинули низка військових командирів та науковців.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 червня Ізраїль розпочав воєнну операцію проти Ірану. За даними керівництва Єрусалиму, ЦАХАЛ завдав «превентивного удару», щоб запобігти ядерній програмі Ірану та знищити його військові об’єкти по країні. Також є жертви серед цивільного населення Ірану.

Унаслідок атаки ізраїльських сил було зруйновано реактор Натанз, який є одним із найважливіших ядерних об’єктів в Ірані. За даними Clash Report, на об’єкті було виведено з ладу реакторну залу та значну частину центрифуг.

Після розгортання воєнної операції Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь. За даними медіа, Іран вже запустив по Ізраїлю сотню ударних безпілотників Shahed, а також ракети різного типу.