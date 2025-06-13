У п’ятницю, 13 червня, у Львові відбулося офіційне відкриття стаціонарного пункту 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України. Запрацював він на головному залізничному вокзалі, що на пл. Двірцевій, 1.

Фахівці-рекрутери центру готові надати всім охочим професійні консультації щодо проходження служби у Сухопутних військах.

«Ми надаємо весь можливий перелік вакантних посад, які є у Сухопутних військах ЗСУ. Наш центр спочатку був відкритий в Києві. Він почав активно працювати з грудня. Я вам скажу, що приблизно чотири тис. осіб було залучено за цей період, до червня. Люди йдуть, але не скажу, що масово. Рекрутинг – це насамперед добровільне залучення до лав ЗСУ. Ми гарантуємо, якщо цивільна особа обере собі відповідний підрозділ, ми знайдемо їй посаду відповідно до її цивільного фаху. І це найбільш актуально на сьогодні. Тому люди більш довіряють рекрутингу», – розповів рекрутер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Микола Дутчак.

Відвідувачам допоможуть:

обрати посаду та підрозділ відповідно до власних побажань та можливостей;

пройти військово-лікарську комісію та психологічний відбір;

оформити всі необхідні документи та особову справу.

«Найбільше люди звертаються на посади водія, в нас є вакансія водія машини Bradley, так само пілоти. Ці вакансії зараз дуже актуальні для кожного підрозділу: як для артилерійської розвідки, так і батальйону БпЛА. Люди можуть пройти ВЛК від центрів рекрутингу, а якщо забажають, то і від ТЦК. Ми надаємо можливість обирати кандидату кращий варіант. На етапі проходження комісії ми пропонуємо рекруту обирати: він йтиме за мобілізацією чи на контрактній основі», – зазначив начальник відділення рекрутингу 153-ї окремої механізованої бригади Олександр Бойченко.

На львівському вокзалі 1-ий центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ працюватиме з понеділка по суботу включно – з 09:00 до 18:00. Такі центри найближчим часом також з’являться у Дніпрі та Одесі.