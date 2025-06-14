Велосипедист загинув на місці аварії

Пізно ввечері 13 червня на трасі Київ – Чоп у ДТП загинув велосипедист. Його збив водій автомобіля Renault Master.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія трапилася близько 22:50 у с. Ожидів Буської громади.

«Водій автомобіля Renault Master, мешканець Луцька 1998 року народження, рухаючись в напрямку Львова, здійснив зіткнення з велосипедистом, який їхав у попутному напрямку», – зазначено у повідомленні.

Автомобіль збив велосипедиста, який їхав у попутньому напрямку (фото поліції)

Велосипедист – місцевий мешканець 1984 року народження, від отриманих травм загинув на місці події.

Слідчі зʼясують обставини ДТП, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).