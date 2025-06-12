У Рівному бус на смерть збив 66-річного чоловіка, який перебігав дорогу
За кермом Mercedes-Benz Sprinter перебував 22-річний житель Рівненського району
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У середу, 11 червня, на вулиці Романа Шухевича в Рівному сталася смертельна ДТП. Водій буса збив на смерть 66-річного чоловіка, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Про це повідомила пресслужба поліції області.
Аварія сталася 11 червня близько 16:40 на вулиці Романа Шухевича в Рівному. За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 22-річний житель села Рубче Рівненського району, збив 66-річного рівнянина, який перебігав проїзну частину у невстановленому місці.
«Унаслідок ДТП пішохода із політравмою госпіталізували до лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, орієнтовно через дві години він помер», – повідомляють правоохоронці.
Відповідно до огляду водій буса був тверезий, у нього відібрали біологічні зразки.
Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.