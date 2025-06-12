Смертельна аварія сталася 11 червня на вулиці Романа Шухевича в Рівному

У середу, 11 червня, на вулиці Романа Шухевича в Рівному сталася смертельна ДТП. Водій буса збив на смерть 66-річного чоловіка, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 11 червня близько 16:40 на вулиці Романа Шухевича в Рівному. За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 22-річний житель села Рубче Рівненського району, збив 66-річного рівнянина, який перебігав проїзну частину у невстановленому місці.

«Унаслідок ДТП пішохода із політравмою госпіталізували до лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, орієнтовно через дві години він помер», – повідомляють правоохоронці.

Відповідно до огляду водій буса був тверезий, у нього відібрали біологічні зразки.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.