Смертельна аварія сталася 12 червня у селі Стовпин Рівненського району

У ніч на четвер, 12 червня, у селі Стовпин Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок падіння з мотоцикла загинув 22-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Слідчий попередньо встановив, що водій мотоцикла LX 200, 22-річний житель села Світанок, під час повороту не впорався з керуванням і впав. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Відомо, що мотоцикліст на момент аварії перебував у шоломі. Наразі правоохоронці встановлюють, чи мав він водійське посвідчення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.