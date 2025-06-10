Аварія сталася вночі 2 червня на проспекті Незалежності в Острозі

На пішохідному переході в Острозі водій BMW збив 70-річного чоловіка. Пенсіонера із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де він через тиждень помер. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини у вівторок, 10 червня.

Аварія сталася 2 червня близько опівночі на проспекті Незалежності в Острозі. За даними слідства, 24-річний житель Здовбицької громади, водій автомобіля BMW 520і, збив 70-річного острожанина, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

«Водій з місця події втік, однак через кілька годин правоохоронцям вдалося його розшукати. Пенсіонера із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, однак через сім діб він помер», – повідомляють у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.