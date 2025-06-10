Смертельна аварія сталася на вулиці Перемоги в селі Старий Кривин

У понеділок, 9 червня, в селі Старий Кривин Шепетівського району сталася смертельна ДТП. 20-річний водій BMW Х5 загинув унаслідок зіткнення з парканом і господарською спорудою. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Аварія сталася 9 червня близько 5:00 на вулиці Перемоги в селі Старий Кривин Шепетівського району. За даними слідства, 20-річний житель міста Славута, водій автомобіля BMW Х5, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, зіткнувся з парканом і господарською спорудою.

«У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер у реанімації», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.