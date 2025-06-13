Порошенко опублікував фото збитого українського дрона, видавши його за російський
На допис Порошенка відреагував голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут та волонтер Сергій Стерненко
Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко похвалився подарованим «трофейним російським дроном», який «кошмарить українців на Донеччині», та потрапив у скандал. На опублікованих у соцмережах фото зображений український БпЛА, на що звернули увагу голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут та волонтер Сергій Стерненко. Обоє закуповували такі дрони для Сил оборони України.
«Цей літачок – трофей з-під Покровська. Його мені привезли друзі, обличчя яких я показати не можу. Крило “вовкулаки” забрали з позицій росіян під Котлиним. Як ви самі розумієте, вони ж і утилізували власників цієї нечисті. Зокрема, такими «Бомберами» росіяни кошмарять наших на Донеччині», – написав Петро Порошенко у своїх соцмережах 12 червня.
Спершу до своїх дописів Петро Порошенко долучив чотири фото із БпЛА – на одному з них були написи українською мовою «заправка, авіоніка, БЧ, бомба, батарея» – очевидно, що йдеться про наліпку на начебто дроні росіян. Однак через кілька годин після публікації дописи Порошенка відредагували та видалили фото із українськими написами.
Написи українською мовою на фото, яке видалили з дописів Порошенка (клікніть для збільшення)
У соцмережі Х (колишній Твіттер) допис п’ятого президента України прокоментував голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут та відомий волонтер Сергій Стерненко – вони обоє зауважили, що на фото зображено не російський БпЛА, а український дрон.
Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут та волонтер Сергій Стерненко зауважили, що на фото не російський, а український дрон
«Це ж український БпЛА», – написав Тарас Чмут.
«Ми такі купували, це не російські дрони», – відреагував Сергій Стерненко.
Під дописом Порошенка й інші користувачі вказують на помилку, однак навіть через добу після цього жодної реакції на сторінці політика не було.
Уже після коментаря Тараса Чмута Порошенко визнав помилку: «Хлопці з ССО не були впевнені чий літачок. Щойно розібралися – дійсно схожий на наш. "Вовкулаки" виконують найнебезпечніші завдання далеко за лінією фронту. Останній штурм нашої спецури – росіяни не пережили. Саме там вони знайшли пташку, яку ви бачили вчора. Впала, скоріш за все, через дію російського РЕБу. Але є і позитивні моменти: ми визволили літачок з полону росіян».
Оприлюднений на фото дрон схожий на ті, які благодійний фонд «Повернись живим» у 2024 році передавав бригадам ЗСУ.
Нагадаємо, що у лютому 2025 року РНБО наклала санкції на 59-річного депутата та бізнесмена Петра Порошенка. Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела повідомляв, що санкції могли запровадити через «статтю державна зрада». Порошенко хотів через суд поділити з дружиною спільне майно на 17 млрд грн, однак не зміг цього зробити – суддя закрила провадження.
Нещодавно нардеп «Європейської солідарності» Олег Синютка також оскандалився через допис у соцмережах – він поширив фейк про потоп у Львові із фото семирічної давнини. Люди у коментарях вказували на брехню, але нардеп так і не відреагував.