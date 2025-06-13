Петро Порошенко біля нібито «російського дрона»

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко похвалився подарованим «трофейним російським дроном», який «кошмарить українців на Донеччині», та потрапив у скандал. На опублікованих у соцмережах фото зображений український БпЛА, на що звернули увагу голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут та волонтер Сергій Стерненко. Обоє закуповували такі дрони для Сил оборони України.

«Цей літачок – трофей з-під Покровська. Його мені привезли друзі, обличчя яких я показати не можу. Крило “вовкулаки” забрали з позицій росіян під Котлиним. Як ви самі розумієте, вони ж і утилізували власників цієї нечисті. Зокрема, такими «Бомберами» росіяни кошмарять наших на Донеччині», – написав Петро Порошенко у своїх соцмережах 12 червня.

Спершу до своїх дописів Петро Порошенко долучив чотири фото із БпЛА – на одному з них були написи українською мовою «заправка, авіоніка, БЧ, бомба, батарея» – очевидно, що йдеться про наліпку на начебто дроні росіян. Однак через кілька годин після публікації дописи Порошенка відредагували та видалили фото із українськими написами.

Написи українською мовою на фото, яке видалили з дописів Порошенка (клікніть для збільшення)

У соцмережі Х (колишній Твіттер) допис п’ятого президента України прокоментував голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут та відомий волонтер Сергій Стерненко – вони обоє зауважили, що на фото зображено не російський БпЛА, а український дрон.

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут та волонтер Сергій Стерненко зауважили, що на фото не російський, а український дрон

«Це ж український БпЛА», – написав Тарас Чмут.

«Ми такі купували, це не російські дрони», – відреагував Сергій Стерненко.

Під дописом Порошенка й інші користувачі вказують на помилку, однак навіть через добу після цього жодної реакції на сторінці політика не було.

Уже після коментаря Тараса Чмута Порошенко визнав помилку: «Хлопці з ССО не були впевнені чий літачок. Щойно розібралися – дійсно схожий на наш. "Вовкулаки" виконують найнебезпечніші завдання далеко за лінією фронту. Останній штурм нашої спецури – росіяни не пережили. Саме там вони знайшли пташку, яку ви бачили вчора. Впала, скоріш за все, через дію російського РЕБу. Але є і позитивні моменти: ми визволили літачок з полону росіян».

Оприлюднений на фото дрон схожий на ті, які благодійний фонд «Повернись живим» у 2024 році передавав бригадам ЗСУ.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року РНБО наклала санкції на 59-річного депутата та бізнесмена Петра Порошенка. Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела повідомляв, що санкції могли запровадити через «статтю державна зрада». Порошенко хотів через суд поділити з дружиною спільне майно на 17 млрд грн, однак не зміг цього зробити – суддя закрила провадження.

Нещодавно нардеп «Європейської солідарності» Олег Синютка також оскандалився через допис у соцмережах – він поширив фейк про потоп у Львові із фото семирічної давнини. Люди у коментарях вказували на брехню, але нардеп так і не відреагував.