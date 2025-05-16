Марина та Петро Порошенки хотіли поділити активи через суд

У п’ятницю, 16 травня, Крижопільський районний суд Вінницької області закрив провадження у справі про поділ майна Марини та Петра Порошенків. Суддя заявила про відсутність предмета спору, а адвокат Петра Порошенка припустив, що на ухвалу можуть подати апеляцію. Про це інформує «Суспільне».

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці березня Марина Порошенко подала до суду заяву про поділ їх з Петром Порошенком активів на 17 млрд грн. Партія «Європейська солідарність» пояснювала, що таким чином родина Порошенків захищається від запроваджених проти Петра Порошенка санкцій.

Під час судового засідання 16 травня були присутні адвокати обох сторін: Ілля Новіков – представник Петра Порошенка, та Крістіна Мисенко – представниця Марини Порошенко. До справи також долучили повідомлення Міністерства юстиції щодо запроваджених санкцій. Ілля Новіков не заперечував проти долучення документа, але просив не розглядати його як офіційне заперечення.

«Марина Порошенко не перебуває під санкціями й має повне право на свою частку майна, придбаного у шлюбі. Саме тому ми подали позов про поділ», – сказала Крістіна Мисенко.

Суддя Лариса Швець оголосила резолютивну частину ухвали та закрила провадження у справі «за відсутності предмета спору». Повний текст рішення з мотивувальною частиною виготовлять протягом п’яти днів. У повній ухвалі будуть наведені обставини справи, правова оцінка та аргументи суду. Після цього документ стане доступним сторонам і, за потреби, може бути оскаржений.

«Закрити провадження у справі за відсутністю предмета спору. Повторні звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами про той самий предмет і з тих самих підстав не допускаються. Зобов’язати Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області повернути Порошенко Марині Анатоліївні 15 640 гривень судового збору згідно з платіжною інструкцією №366-792 від 21 березня 2025 року», – цитує ухвалу суду «Суспільне».

Апеляційну скаргу на ухвалу суду може бути подано протягом 15 днів із дня її проголошення. Після засідання адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков сказав, що не погоджується з рішенням суду, вважаючи, що предмет спору таки існує.

«Суддя постановила, що між Мариною і Петром Порошенками відсутній предмет спору. Ми вважаємо це юридично неправильним. Предмет спору існує тоді, коли подана позовна заява, відповідна до закону. Ця ситуація пов’язана з указом президента Зеленського про санкції щодо Петра Порошенка, і ніхто цього не приховує», – сказав Новіков.

За словами адвоката, вони дочекаються повної ухвали суду й тоді визначать, чи будуть її оскаржувати. Він також сказав, у них є «план Б» і вони готові захищатись далі.

«Мова йде про те, що Марина Порошенко, яка не перебуває під санкціями, не має змоги розпоряджатися чи повноцінно користуватися своєю половиною спільного майна. Вона звернулася до суду за захистом цього права, але суд у цьому їй відмовив», – додав він.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року РНБО наклала санкції на 59-річного депутата та бізнесмена Петра Порошенка. Крім цього, під обмеження потрапили Ігор Коломойський, Костянтин Жеваго та Геннадій Боголюбов. Порошенко говорив, що найбільше його засмутить, «якщо санкції значно ускладнять допомогу» українській армії з боку його благодійного фонду. Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела повідомляв, що санкції могли запровадити через «статтю державна зрада».

Після запровадження санкцій президент Володимир Зеленський сказав, що для зняття санкцій олігархи мають повернути виведені під час війни мільярди гривень.