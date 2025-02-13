Повернені гроші скерують на потреби української армії, заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав умову зняття санкцій з олігархів, які потрапили під обмеження РНБО 13 лютого. Для цього бізнесменам необхідно повернути виведені під час війни мільярди гривень. Про це президент сказав під час робочої поїздки на Хмельницьку атомну електростанцію, передають «Укрінформ» та «Суспільне».

«У нас сьогодні дефіцит з грошима, ось допомога. Вони можуть повернути ці мільярди, ми дамо їх армії, і я зніму санкції. Нема питань», – заявив Володимир Зеленський.

Якщо олігархи повернуть виведені мільярди, я зніму санкції, - Зеленський під час поїздки на ХАЕС



Також Президент відзначив, що це не перший і не останній пакет санкцій.



Укрінформhttps://t.co/KnPTMqSpw4 pic.twitter.com/7gwUglOnYS — Ukrinform (@UKRINFORM) February 13, 2025

Зі слів президента, це не останній випадок запровадження санкцій щодо українських олігархів.

«У нас війна, а люди виводять мільярди гривень, і це впродовж всієї війни. Усієї, не тільки повномасштабної, це почалося 2014-2015 роках – виведення грошей, заробіток з сепаратистами на вугіллі, все це є. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нам цього не показував», – сказав президент.

Зі слів президента, наразі Служба безпеки України та фінмоніторинг демонструють мільярди незаконно виведених з країни коштів. Накладені нині на олігархів санкції забороняють їм «використовувати гроші, які були зароблені незаконним шляхом», зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання грошей через фонди, скеровані на підтримку військових. За його словами, гроші з фондів зловмисники передавали членам своєї партії.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти експрезидента та чинного народного депутата Петра Порошенка, мільярдерів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова і держзрадника та колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Їх позбавили державних нагород, заблокували активи, заборонили приватизовувати та орендувати держмайно тощо.

У Службі безпеки України повідомили, що рішення щодо запровадження санкцій проти Порошенка, Медведчука та ще трьох олігархів застосовані «з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб».