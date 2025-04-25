Марина та Петро Порошенки перебувають у шлюбі понад 40 років

Крижопільський районний суд Вінницької області відкрив провадження про поділ майна подружжя за позовом Марини Порошенко, яка хоче відсудити 17,1 млрд грн в Петра Порошенка. В ухвалі суду йдеться, що позов Марина Порошенко подала 27 березня 2025 року.

«Оскільки спір носить майновий характер з ціною позову 17 102 703 811,40 грн, що перевищує двісті п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому дана справа підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін», – йдеться в документі.

Засідання суд призначив на 29 квітня. Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у коментарі LIGA.net відмовився розповідати деталі позову. Він сказав, що не йдеться про розлучення Порошенків.

У коментарі ZAXID.NET адвокатка з сімейних справ Тетяна Шапошнікова адвокатського об'єднання «Альва Прайвесі» розповіла, що поділ майна подружжя без розлучення є типовою практикою.

«Розлучення і розподіл майна, або стягнення аліментів на утримання спільних дітей, можна робити окремо одне від одного. Сімейний кодекс України безпосередньо передбачає можливість розподілу майна під час перебування у зареєстрованому шлюбі. В Україні дуже багато людей користуються такою практикою. Якщо вони самостійно не можуть дійти згоди й розподілити майно, то звертаються до суду», – говорить Тетяна Шапошнікова.

Юристка зазначила, що наразі не можна однозначно відповісти на запитання, чи розподіл майна подружжя може вберегти його від санкцій чи арештів.

«Зазвичай в Україні люди не укладають шлюбних контрактів (договорів), тобто заздалегідь не визначають належність майна на праві особистої власності кожному з подружжя (окремо). Попри те, на чиє ім'я оформлене майно, яке набувається під час шлюбу, воно за відсутності шлюбного договору все одно за законом вважається спільною власністю обох з подружжя. Можливо, частково (через поділ майна) й можна уникнути певних негативних моментів, з огляду на те, на кого оформлене певне майно. Проте однозначно наразі не можна це стверджувати. Натомість однозначним є те, що дружина має право на певну частку у спільному майні, навіть якщо воно оформлене на ім'я чоловіка», – сказала адвокатка.

Оновлено. Після розголосу в ЗМІ «Європейська Солідарність» прокоментувала інформацію про позов Марини Порошенко. Пресслужба партії зазначила, що подружжя поінформувало суд, що між ними немає спору про умови грошей, тому суд не має підстав не задовольнити позов вже наступного тижня.

«Це спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність. Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду. Петро і Марина Порошенки просять передати всім, кого це цікавить: їхній шлюб залишається міцним і наповненим любов’ю, взаємопідтримкою і повагою вже 40 років, чого вони бажають і подружжю Зеленських», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року РНБО наклала санкції на 59-річного депутата та бізнесмена Петра Порошенка. Крім цього, під обмеження потрапили Ігор Коломойський, Костянтин Жеваго та Геннадій Боголюбов. Порошенко говорив, що найбільше його засмутить, «якщо санкції значно ускладнять допомогу» українській армії з боку його благодійного фонду. Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела повідомляв, що санкції могли запровадити через «статтю державна зрада».

Після запровадження санкцій президент Володимир Зеленський сказав, що для зняття санкцій олігархи мають повернути виведені під час війни мільярди гривень.

Додамо, що Петро Порошенко разом з дружиною Мариною, яка є депутаткою Київської міськради, за 2024 рік задекларував понад 4,6 млрд грн доходу. У 2023 році подружжя декларувало 1,4 млрд грн доходу. Крім цього, Порошенки зберігають на банківських рахунках 20 млн грн, 32 млн доларів та 170 тис. євро. Петро Порошенко також задекларував готівкою 485,8 млн грн, 63,8 млн доларів, понад 3 млн євро та 3,5 млн фунтів стерлінгів.

У квітні 2025 року Forbes оприлюднив рейтинги найбагатших людей світу. До списку потрапили шестеро українців, серед яких Петро Порошенко. Політик посів 1947-е місце зі статками у 1,8 млрд доларів.