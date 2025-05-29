55-річний Олег Синютка не вперше поширює сумнівні дописи в соцмережах

Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олег Синютка опублікував у фейсбук фото про затоплення перехрестя вул. Сахарова – Вітовського 2018 року, видаючи їх за сучасні події. У коментарях під дописом він стверджує, що фото зроблені 29 травня, однак насправді це фото наслідків масштабної зливи у Львові 17 серпня 2018 року.

У четвер, 29 травня, Олег Синютка на сторінці у фейсбук опублікував допис із фотографіями підтоплень на перехресті вул. Сахарова – Вітовського. На фото помітний логотип місцевого телеграм-каналу «Львівич». В оригінальному дописі телеграм-каналу не вказано, що це нинішнє фото, однак свій допис нардеп супроводив іронічним зверненням до Львівської міської ради про потребу виїзного засідання виконкому на вул. Сахарова.

«Львів… треба провести виїзне засідання виконкому», – написав Олег Синютка, натякаючи на нещодавне засідання виконавчого комітету на вул. Котляревського.

У коментарях до допису читачі запитували, чи це актуальні фото, на що Олег Синютка стверджував, що ці фото зроблені в реальному часі, тобто, 29 травня, хоча чимало користувачів кілька разів вказували йому, що це старі фото. Ще більше користувачів фейсбук написали Синютці, що це насправді фото 2018 року, але народний депутат ніяк не відреагував.

Фото, які поширив Олег Синютка, насправді зроблені під час зливи у Львові 17 серпня 2018 року. Тоді у Львові за годину випала рекордна кількість опадів, а каналізація не впоралась із прийомом води. Тоді новину про затоплення вулиць у Львові місцеві ЗМІ супроводжували зокрема й тими фото, які як актуальні поширив Олег Синютка.

Відео 17 серпня 2018 року

29 травня у Львові справді була злива, але вона була короткотривалою і не спровокувала таких наслідків. Очевидці надіслали ZAXID.NET актуальне фото пл. Лема, зроблене вдень 29 травня одразу після зливи.

Фото пл. Лема, надіслані ZAXID.NET очевидцями

Зазначимо, що Олег Синютка опублікував фейковий допис 0 15:39. На публічній сторінці нардепа цей сдопис, станом на момент публікації, зібрав 101 вподобання і 12 поширень, а на приватній – 267 вподобань і 25 поширень.

ZAXID.NET зателефонував Олегу Синютці, щоб запитати, для чого він поширив фейкове фото, однак нардеп не підняв слухавку. При цьому, він і надалі продовжує поширювати дописи у своїх соцмережах.

Нагадаємо, попри те, що Олег Синютка з 2019 року є народним депутатом від «ЄС», він і його однопартійці досі часто реагують на рішення Львівської міської ради. Сам нардеп часто публікує неоднозначні дописи з критикою міської та обласної влади.