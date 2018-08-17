Наслідки масштабної зливи у Львові: човни на вулицях міста

Львів'яни пересувалися по місту на надувних човнах

Ввечері у п'ятницю 17 серпня у Львові випала велика кількість опадів, міська каналізація не справилася з прийомом води. Заблокованими у підтоплених маршрутках і автомобілях виявились десятки львів'ян.

Внаслідок сильної зливи, яка тривала близько години, найбільше затопило вулиці Сахарова, Вітовського, Торф'яну, Городоцьку, Петлюри, Виговського, Наливайка, проспект Чорновола. Найбільше пошкоджень і підтоплень у Франківському і Залізничному районах міста. Повністю не працює електротранспорт.

Внаслідок короткочасної зливи рівень води сягнув майже метра. Окремі винахідливі львів'яни вирішили поплавати містом. Дехто на човні перевозив людей на сухі ділянки.

У Львівському гідрометцентрі ZAXID.NET розповіли, що сьогодні у місті випало 28% місячної норми: 21,3 мм опадів при місячній нормі у серпні 76 мм.

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Ситуацію в місті також прокоментував міський голова Андрій Садовий.

Львівська міська рада створила координаційний штаб для ліквідації наслідків негоди. До роботи залучені всі служби міста. Комунальні підприємства працюватимуть навіть вночі, у суботу у них робочий день.