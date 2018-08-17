Львівські рятувальники на руках виносили пасажирів з підтоплених маршруток
У місті протягом години випало 28% від місячної норми опадів
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Внаслідок сильної зливи 17 серпня у Львові затопило десятки вулиць. За годину у місті випало 28% місячної норми опадів. До ліквідації наслідків залучили усі служби, в тому числі і рятувальників. Вони на руках переносили пасажирів маршруток на сухі ділянки.
Зокрема, біля ринку «Привокзальний» надзвичайники на руках виносили пасажирів із підтоплених транспортних засобів. Загалом в такий спосіб вдалося врятувати 77 людей. Також підрозділи ДСНС відбуксирували 9 маршруток та 12 легкових автомобілів.
«На вул. Сахарова внаслідок різкого підйому рівня води були заблоковані пасажири маршрутних транспортних засобів та легкових автомобілів. Підрозділи ДСНС Львівщини евакуювали 53 осіб, з них 6 дітей», ‒ уточнили у прес-службі ДСНС Львівщини.
Як розповіли ZAXID.NET у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, 17 серпня у Львові випало 21,3 мм опадів, а це є 28% від місячної норми. Загалом місячна норма опадів у серпні ‒ 76 мм.
Також у гідрометцентрі додали, що найбільше опадів по Львівщині станом на 21:00 випало в Дрогобичі – 36 мм.
Після зливи львівський електротранспорт взагалі не курсував. Однак вже на 21:30 рух трамваїв і тролейбусів відновили.
Нагадаємо, внаслідок сильної зливи, яка тривала близько години, найбільше затопило вулиці Сахарова, Вітовського, Торф'яну, Городоцьку, Петлюри, Виговського, Наливайка, проспект Чорновола. Найбільше пошкоджень і підтоплень у Франківському і Залізничному районах міста.
Львівська міська рада створила координаційний штаб для ліквідації наслідків негоди. До роботи залучені всі служби міста та рятувальники. Комунальні підприємства працюватимуть навіть вночі, у суботу у них робочий день.
Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» у Facebook та за тел. 1580.
відео прес-служби ДСНС Львівщини