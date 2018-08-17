Львівська мерія створила координаційний штаб для ліквідації наслідків негоди

Вул. Коперника затопило

У Львівській міській раді створено координаційний штаб для ліквідації наслідків негоди. До роботи залучені всі служби міста. Комунальні підприємства у суботу матимуть робочий день. Про це повідомила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

«Зараз аварійні бригади чистять дощоприймачі. Працівники ЛМКП «Львівводоканал» встановлюють кришки люків. Також техніка «Львівводоканал» залучена до роботи на вул. Торф’яній, де підтопило перший поверх будинку з офісними приміщеннями», - повідомила Ірина Маруняк.

Також, за її словами, працівники ЛКП розчищають прибордюрну частину, збирають землю і намул. На тих вулицях, які затопило найбільше, сформовані групи, які обстежують підвальні приміщення. Йдеться про вул. Сахарова, Городоцьку, Богуна, Чорновола, Джерельну та інші.

Залучено техніку «Львівводоканалу» та рятувальників, проводиться огляд тягових підстанцій для відновлення роботи електротранспорту.

За повідомленням «Львівелектротранс», зараз весь електротранспорт не працює, окрім трамваю №8 і той за скороченим маршрутом — від вул. Вернадського до Академії мистецтв. Рух трамваїв і тролейбсів буде відновлено після ліквідації намулення та води.

«Дощоприймачі були прочищені. Зараз, після наслідків негоди, коли нанесло ґрунт і листя, оперативно повторно проводимо очистку. Причина затримки води – колектор не справлявся з таким потоком води, діаметр колектора не пропускав той потік води, вода підривала навіть люки на дорогах. Людей просимо бути обережними, якщо у приміщеннях є об’єкти трансформаторних підстанцій, розподільчі пристрої. ПАТ «Львівобленерго» по цих питаннях також працює», ‒ розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» за тел. 15-80. На звернення комунальні служби оперативно реагуватимуть та усунуть наслідки негоди.