Потужна злива затопила вулиці у Львові. Фото дня

Внаслідок сильної зливи, яка тривала близько години, 17 серпня у Львові затопило вулиці Сахарова, Вітовського та їхнє перехрестя. Рівень води сягнув майже метра. На перехресті зупинились автобуси, у яких через підтоплення заблоковані пасажири. Це перехрестя часто потерпає від підтоплення через підземні води. Для боротьби з цим явищем у Львові навіть планують відновити Пелчинський став, який раніше був розташований неподалік, на вул. Вітовського. Більше про масштабне затоплення Львова.

фото Юрія Ящука та ЛМР

Також підтопило вул. Торф'яну, Городоцьку, Петлюри, Виговського, Наливайка, просп. Чорновола.