Голова Львівської обласної організації партії «Європейська солідарність» Олег Синютка знову вдався до образ однопартійців, назвавши депутатів Львівської облради боягузами й плазунами. Таку емоційну оцінку чинний народний депутат дав після сесії облради, де розглядали питання підтримки президента Володимира Зеленського. Раніше Синютка звинувачував депутатів міської ради у дерибані землі.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 28 лютого, голова Львівської ОВА повідомив про термінове скликання позачергової сесії облради, де планували розглянути питання підтримки президента України Володимира Зеленського. До цього рішення ще додали також заяву авторства чотирьох депутатів «Європейської солідарності» про недопущення дискредитації військових командирів під час війни (так звана «справа генералів»).

Сесія 1 березня справді зібралась. У порядку денному було два питання. На вулиці під стінами облради організувала пікет ГО «Родин полеглих Героїв Львівщини», які очікували, щоб питання про відновлення виплат для дітей загиблих в АТО/ООС героїв проголосувати на сесії. Для пікетувальників навіть вивели звук на вулицю, щоб вони могли чути сесію. Нагадаємо, 21 лютого родини полеглих бійців повідомили про зменшення виплат дітям майже удвічі – із 4400 до 2900 грн. Після розголосу в медіа Львівська ОВА відреагувала: заступниця голови облдержадміністрації Христина Замула, а потім і голова ОВА Максим Козицький пообіцяли відновити виплати у повному обсязі уже в березні цього року.

Депутати проголосували два питання порядку денного і закрили сесію. Але рішення щодо виплат родинам полеглих бійців АТО/ООС залишилось поза увагою ради.

Це дало підстави Олегу Синютці звинуватити своїх колег з фракції «Європейської солідарності» у ЛОР у боягузтві.

«Ще ніколи Львівщина так безпринципно не прогиналася «під владу», коли мова йде про справжні цінності: національні, духовні, а тепер і просто людські. […] Шкода, що серед боягузів і плазунів виявилися також і депутати від «Європейської Солідарності»… І це я свідомо пишу, як голова Львівської територіальної організації «ЄС», – написав у Facebook Олег Синютка.

ZAXID.NET зателефонував голові фракції «Європейської солідарності» у Львівській облраді Олегу Дуді з проханням відреагувати на звинувачення партійного керівництва. «Я не хочу цього коментувати», – коротко зазначив депутат. Утім додав, що рішення про повернення соцвиплат нібито й так планували голосувати, але на іншій сесії, не позачерговій.

«Я ще раз наголошую, що сесія була пов'язана з зовнішньою проблемою і потребувала серйозного вирішення. І друге питання про військових, про дискредитацію. Взагалі питання сесії було щодо єдності українського народу. І тому, напевне, тому це все повпливало. Але я переконаний, що найближчі сесії всі вернуться до цих питань і зараз будуть говорити, і фракція точно буде тримати на контролі й розв'язання цього питання», - каже Олег Дуда.

Утім, коли саме відбудеться найближча сесія – невідомо. Раніше сесію ЛОР безуспішно намагалась скликати та сама фракція «Європейської солідарності», яка налічує 27 депутатів і є найбільшою у раді. Але зібрати 28 підписів, щоб скликати сесію й проголосувати рішення про підтримку свого лідера Петра Порошенка, львівські «єсівці» так і не змогли.

Нагадаємо Олег Синютка не вперше критично висловлюється про своїх колег із партії, яку він очолює в області. Наприкінці грудня 2024 року Синютка звинуватив депутатів Львівської міськради від «Європейської солідарності» у дерибані землі, бо вони напередодні Нового року ініціювали затвердження низки детальних планів територій. Тоді депутати проігнорували ці звинувачення, залишивши їх без жодної публічної реакції.