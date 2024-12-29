Олег Синютка не оминає можливості покритикувати депутатів Львівської міськради, більшість із яких становлять депутати від «ЄС»

Голова Львівської обласної організації партії «Європейська солідарність» Олег Синютка несподівано звинуватив своїх однопартійців із Львівської міськради у дерибані землі. Емоційний допис про це Синютка опублікував у Facebook у неділю, 29 грудня, відреагувавши таким чином на те, що Львівська міська рада збереться 31 грудня на сесію для розгляду питань про допомогу армії та затвердження низки детальних планів територій. Прикметно, що в затвердженні деяких із цих питань зацікавлені і його колеги по партії.

«Роботяги… В останній день року – 31 грудня, після обіду, у Львові планують дерибанити землю. Саме для земельних оборудок міська влада збирає сесію міської ради, де запропонує проголосувати детальні плани для нових і нових забудов. Причина нібито в тому, що з нового року набувають чинності нові норми закону, які обмежать можливості земельних дерибанів, тому так поспішає міська влада… Але чому ж так довго затягували і про що, та хто домовлявся?! І хто ті щасливчики-забудовники, яких хочуть впустити до останнього вагону цьогорічної корупції у Львові? Відкритим питанням залишається: чому ж уже не опівночі, бо темні справи творяться, коли мало світла?!», – йдеться у дописі Олега Синютки про депутатів ЛМР, де найбільшу фракцію – 26 депутатів – має саме «Європейська солідарність», до якої належить й сам нардеп.

Найцікавіше те, що низку винесених на сесію детальних планів територій підтримують саме депутати ЛМР від «Європейської солідарності», які безпосередньо займаються або пов’язані із будівництвом. Наприклад, питання про затвердження детального плану території у районі вул. Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського» належить до інтересів будівельної компанії «Авалон». Він передбачає будівництво житлового комплексу на території колишнього дитячого санаторію. Того самого санаторію, проданого у 2020 році обласною радою, коли її очолював ще один член «Європейської солідарності» Олександр Ганущин.

Ця ж будівельна компанія ініціювала внесення змін до ДПТ у мікрорайоні вул. Під Голоском, які передбачають облаштування штучного озера на місці осушеної промислової водойми. Офіційно компанія належить Аллі Шамовій. Однак львівські депутати від «Європейської солідарності» більшістю підтримали як розробку ДПТ у районі Коновальця у травні 2023 року (21 голос), так і розроблення документів на облаштування штучної водойми у житловому районі Голоско у березні 2024 року (22 голоси).

В інтересах Григорія Козловського та Олексія Різника й питання про затвердження ДПТ в районі вул. вул. Франка, Байди Вишневецького, Джерельної та Спортової у Винниках, що передбачає розбудову Академії футболу ФК «Рух». Розробку детального плану профінансувала футбольна школа Мирона Маркевича «Рух-Винники», що належить сину Григорія Козловського Святославу Козловському.

Внесення змін до детального плану території у районі вул. Проєктованої, вул. Зеленої, вул. Навроцького, просп. Червоної Калини (зміна 5) замовило ТзОВ «Олмар». Компанія належить родині власника «Першої приватної броварні» Андрія Мацоли. Його брат Роман Мацола був народним депутатом 8-го скликання від Блоку Петра Порошенка.

«Відсвяткували Різдво і вйо до роботи!»

Різка риторика Олега Синютки резонує зі словами його однопартійців – депутатів ЛМР, які того ж таки дня відреагували на пост Синютки і опублікували дописи, якими підтримали проведення пленарного засідання та пояснили, чому вона важлива для міста. Загалом сесія 31 січня не є несподіванкою, адже її анонсували ще під час засідання 19 грудня.

Керівник найбільшої у міській раді фракції партії «Європейська солідарність» Петро Адамик каже, що приводів зібратись на сесію у депутатів є два. Перший – внести зміни до Програми національного спротиву, в межах якої фінансують проєкти на підтримку ЗСУ.

«Потреба проведення цієї сесії викликана необхідністю ухвалити зміни до програми Національного спротиву, дію якої продовжать на 2025-2026 роки. Це дозволить забезпечити безперервну допомогу нашої громади військовим», – пояснює Петро Адамик.

Окрім того, під час сесії депутати планують розглянути низку містобудівних питань, оскільки з 1 січня 2025 року усі українські громади повинні розробити Комплексний план просторового розвитку. Без цього документа затвердження детальних планів територій (ДПТ) у місті буде неможливим, а тому розроблена і не затверджена до 2025 року містобудівна документація не буде чинною. Наразі жодна громада в Україні плану просторового розвитку не розробила. У Львові цей документ напрацьовують.

Таку ж позицію зайняв Назарій Бербека, який теж згадує перелічені Адамиком приводи провести сесію. «Відсвяткували Різдво і, як у Львові кажуть, вйо до роботи!», – каже Бербека.

«Що 31, що 1 – не принципово! Новий рік і так не святкую вже років зо три. Які святкування можуть бути в майже 3-й рік повномасштабної війни! А важливі для громади питання Національного супротиву потрібно прийняти! Отож 31 о 16:00 бачимось на пленарному!», – написала депутатка «Європейської солідарності» Лейла Мелесова-Вальчак.

«Ви б мали совість таке писати! Бо саме представників забудовників у вашій фракції ЛМР найбільше»

На сесії міської ради планують також розглянути питання зонінгу вулиці Малоголосківської, на яке мешканці цього району чекають уже близько п’яти років.

«Хотіла зачекати до 31 грудня, щоб написати пост про те, що нарешті за стільки років ми закриваємо зонінг, але натрапила на пост одного політика і зрозуміла, що може не всі в контексті справ. 31 грудня остання сесія Львівська міська рада, яку я та учасники ініціативної групи “Вулиця Малоголосківська” чекали майже 5 років. Нарешті ми дійшли компромісу в більшості питаннях. І надіюсь, що вже цього разу питання буде проголосовано. Нарешті ми зможемо спокійно сформувати ділянки під парки і сквери, адміністрація візьме їх на баланс і ми наведемо порядок з благоустроєм у своєму районі», – каже Анастасія-Марія Сейко, мешканка мікрорайону і одна з активісток, які боролись проти забудови Голоско.

Загалом активісти вул. Малоголосківської, які витратили чимало часу на те, щоб привести до ладу ситуацію із хаотичною забудовою мікрорайону, обурились дописом Синютки найбільше.

«Ви б мали совість таке писати! Бо саме представників забудовників у вашій фракції ЛМР найбільше! Дерибан 22га на вулиці Малоголосківсіц уже забули? Про садові кооперативи теж? Скільки разів представники нашої робочої групи ходили до вас на прийом? А тепер, коли зроблена колосальна робота по розробці зонінгу в районі Під Голоско, ви раптом стали “поборником” правди? То як в анекдоті: або хрестик зніміть, або...», – написала у відповідь Синютці Людмила Федяй, одна з активісток району Голоско.

Нагадаємо, попри те, що Олег Синютка з 2019 року є народним депутатом від «ЄС», він і його однопартійці досі часто реагують на сумнівні, на їхню думку, рішення Львівської міської ради. Наприклад, напередодні попереднього пленарного засідання народна депутатка Софія Федина звинуватила депутатів ЛМР у спробі збудувати платні тенісні корти на території парку 700-річчя Львова. Про це вона опублікувала допис із обуренням, що депутати «сказилися». Прикметно, що цей допис прокоментував і Петро Адамик, який здивувався, що депутатка пише публічний допис замість того, щоби звернутися до нього та інших депутатів від «Європейської солідарності» особисто.

Додамо, що фракція «Європейської Солідарності» в Львівській міській раді є найбільшою за чисельністю – 26 депутатів. Загалом у ЛМР зараз є 63 депутати.