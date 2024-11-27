У Винниках планують збудувати нову Академію футболу для школи ФК «Рух»
Територію довокла стадіону імені Богдана Маркевича масштабно розбудують
Територію довкола стадіону імені Богдана Маркевича розбудують та облаштують Академію футболу для потреб школи Мирона Маркевича «Рух-Винники». Школа належить сину львівського бізнесмена Григорія Козловського Святославу Козловському. Відповідний детальний план території в районі вул. Франка, Байди Вишневецького, Джерельної та Спортової у Винниках опублікували на сайті Львівської міської ради.
У 2024 році за розробкою відповідного детального плану звернулася футбольна школа Мирона Маркевича «Рух-Винники», що належить сину львівського бізнесмена Григорія Козловського Святославу Козловському. У лютому 2024 року депутати дозволили його розробити при фінансуванні за рахунок школи. Проєкт ДПТ розробило ТзОВ «Студія 5Ф», директором якого є Андрій Ігнатюк, що проектував низку комплексів для компаній Григорія Козловського та його бізнес-партнерів.
Проєкт ДПТ охоплює територію площею 16,5 га, де розташовані дачні кооперативи та садибні ділянки, а також два футбольні поля, три спортивні майданчики, а також спортцентр із кафе і адмінбудівля. Південна частина території пролягає через прибережно-захисну смугу річки Марунька. В межах детального плану території планують збудувати Академію футболу, поля із трибунами, які міститимуть універсальний зал і фан-шоп.
На сусідній ділянці запроєктували будівництво загальноосвітньої школи з ігровими майданчиками, майданчиком для стрибків і метання ядра та спортивного майданчика. Нового житлового чи комерційного будівництва на цій ділянці не планується. Реалізувати плани очікують в короткостроковій перспективі за 5 років, у довгостроковій – до 20 років.
Громадське обговорення ДПТ у районі вул. Франка, Байди Вишневецького, Джерельної та Спортової відбудеться 16 грудня у приміщенні Культурного центру «Дозвілля» на Шевченка, 3 у Винниках. Початок о 16:00.
Додамо, що футбольна школа Мирона Маркевича «Рух-Винники» створена у 2004 році на функціонує на базі стадіону імені Богдана Маркевича у Винниках. Раніше стадіон був домашньою ареною футбольного клубу «Рух», президентом якого є Григорій Козловський. У 2021 році комунальне підприємство Винниківської міськради «Спортінвест» провело тендер на ремонт стадіону й віддало підряд на майже 20 млн грн відремонтує фірмі ТОВ «Академія футболу» Григорія Козловського.
Нагадаємо, у вересні львівські депутати погодили масштабну розбудову елітного курорту Emily Resort, що належить Григорію Козловському та розташований неподалік стадіону імені Богдана Маркевича.