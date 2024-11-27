Червоним кольором позначені межі детального плану в районі стадіону імені Богдана Маркевича у Винниках

Територію довкола стадіону імені Богдана Маркевича розбудують та облаштують Академію футболу для потреб школи Мирона Маркевича «Рух-Винники». Школа належить сину львівського бізнесмена Григорія Козловського Святославу Козловському. Відповідний детальний план території в районі вул. Франка, Байди Вишневецького, Джерельної та Спортової у Винниках опублікували на сайті Львівської міської ради.

У 2024 році за розробкою відповідного детального плану звернулася футбольна школа Мирона Маркевича «Рух-Винники», що належить сину львівського бізнесмена Григорія Козловського Святославу Козловському. У лютому 2024 року депутати дозволили його розробити при фінансуванні за рахунок школи. Проєкт ДПТ розробило ТзОВ «Студія 5Ф», директором якого є Андрій Ігнатюк, що проектував низку комплексів для компаній Григорія Козловського та його бізнес-партнерів.

Проєкт ДПТ охоплює територію площею 16,5 га, де розташовані дачні кооперативи та садибні ділянки, а також два футбольні поля, три спортивні майданчики, а також спортцентр із кафе і адмінбудівля. Південна частина території пролягає через прибережно-захисну смугу річки Марунька. В межах детального плану території планують збудувати Академію футболу, поля із трибунами, які міститимуть універсальний зал і фан-шоп.

На сусідній ділянці запроєктували будівництво загальноосвітньої школи з ігровими майданчиками, майданчиком для стрибків і метання ядра та спортивного майданчика. Нового житлового чи комерційного будівництва на цій ділянці не планується. Реалізувати плани очікують в короткостроковій перспективі за 5 років, у довгостроковій – до 20 років.

Громадське обговорення ДПТ у районі вул. Франка, Байди Вишневецького, Джерельної та Спортової відбудеться 16 грудня у приміщенні Культурного центру «Дозвілля» на Шевченка, 3 у Винниках. Початок о 16:00.

Додамо, що футбольна школа Мирона Маркевича «Рух-Винники» створена у 2004 році на функціонує на базі стадіону імені Богдана Маркевича у Винниках. Раніше стадіон був домашньою ареною футбольного клубу «Рух», президентом якого є Григорій Козловський. У 2021 році комунальне підприємство Винниківської міськради «Спортінвест» провело тендер на ремонт стадіону й віддало підряд на майже 20 млн грн відремонтує фірмі ТОВ «Академія футболу» Григорія Козловського.

Нагадаємо, у вересні львівські депутати погодили масштабну розбудову елітного курорту Emily Resort, що належить Григорію Козловському та розташований неподалік стадіону імені Богдана Маркевича.