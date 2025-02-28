Сесію Львівської обласної ради запланували на суботу, 1 березня

У п'ятницю, 28 лютого, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про термінове скликання сесії облради, на якій депутати мають висловити підтримку президенту Володимиру Зеленському. Сесія відбудеться у суботу, 1 березня, о 12:00.

«Зараз наша держава найдужче в історії потребує, щоб ми були консолідовані та діяли обʼєднано на всіх рівнях, відсунувши на останній план політичні чи інші непорозуміння. Ініціюю скликання позачергового засідання сесії Львівської обласної ради. Маємо підтримати президента Володимира Зеленського, який був та є зі своїм народом, і нині у дуже складних умовах обстоює його інтереси», – написав Максим Козицький.

Він наголосив, що обов'язком депутатів є зібратися в повному складі. Зазначимо, що термінову сесію скликають на фоні новин про візит українського президента у США 28 лютого. Між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла суперечка, коли вони мали підписати угоду про рідкісноземельні копалини. Трамп заявив, що Зеленський проявив неповагу до США в Овальному кабінеті й «неготовності до миру». Після цього Зеленський та українська делегація достроково покинула Білий дім.

Додамо, що 28 лютого на Львівщині підтримку Володимиру Зеленському одноголосно висловили депутати Золочівської районної ради. У зверненні йдеться про неприпустимість перемовин щодо України без української сторони.

«Усвідомлюємо, що на вас як на Президента, Верховного Головнокомандувача, якому народ довірив керівництво державою, та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконалена протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки й зневіри», – йдеться у зверненні до президента.

Нагадаємо, що підтримку президенту Володимиру Зеленському, 20 лютого, під час сесії Львівської міської ради також висловлював міський голова Львова Андрій Садовий. Мер наголосив, що лише українці мають право оцінювати керівництво своєї країни. Така заява пролунала після скандальних слів американського президента Дональда Трампа, який назвав Президента України диктатором, якого підтримує лише 4% населення. Крім цього, Трамп звинуватив Україну у небажанні закінчувати війну.