Андрій Садовий зачитав звернення з підтримкою президента на сесії ЛМР 20 лютого

Під час сесії у четвер, 20 лютого, міський голова Львова Андрій Садовий зачитав звернення до органів державної влади та українського народу, в якому закликав підтримати чинного президента Володимира Зеленського.

«Якщо пригадати нашу історію, то навіть у найскладніші часи точилася боротьба з політичними опонентами всередині країни. Українські державні діячі бились один з одним навіть тоді, коли російські війська вже топтали українську землю. З перспективи нащадків – це був смертельний гріх, адже наслідками цього стали мільйони жертв. Ми любимо скаржитись на трагічну історію України, але не завжди любимо робити висновки з неї, які дозволяють робити майбутнє менш трагічним. Кожна людина бачить, що, маючи проблеми з українцям на полі бою, Росія буде робити все, аби перемогти нас зсередини. Сьогодні на цій арені з’явився новий виклик – неприязна політика з боку нової американської адміністрації. Президент прийняв цей виклик і дав зрозуміти всім, що не збирається поступатися інтересами держави», – йдеться у зверненні Андрія Садового.

Він додав, що громада Львова повинна підтримати Володимира Зеленського, незважаючи на власну оцінку його діяльності, натомість зараз час, коли Україна має стати єдиною у своїй позиці.

«Тільки українці мають право давати оцінку людям, яких обираємо. Тільки українці будуть вирішувати коли та за кого нам голосувати. Будьмо мудрими й не піддаваймося на провокації. І пам’ятаймо, хто наш справжній ворог», – сказав Андрій Садовий.

Що передувало цій заяві?

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після переговорів російських та американських делегатів у Саудівській Аравії 18 лютого звинуватив Україну у небажанні закінчувати війну з Росією. Він також назвав президента України диктатором та заявив нібито про критично низький рейтинг Володимира Зеленського – 4%. Трамп також закликав провести в Україні вибори.

Зазначимо, п’ятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського мав закінчитися в травні 2024 року. Однак, Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Водночас заяви Трампа підіграють пропагандистській риториці Росії, яка звинувачує президента України Володимира Зеленського у нелегітимності. Як свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у лютому 2025 року Зеленському довіряли 57% українців.

Згідно з опитуванням Gradus Research, проведеного 19 лютого 2025 року, підтримка президента Володимира Зеленського залишається високою. Зокрема, кандидатуру Зеленського на виборах президента готові підтримати 23% українців, що є найвищим показником серед потенційних кандидатів.