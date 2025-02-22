Громадська організація «Родин полеглих Героїв Львівщини» заявила про зменшення виплат для дітей загиблих в АТО/ООС героїв майже в двічі. У 2024 році виплата становила 4400 грн, а вже в лютому родини загиблих отримали 2900 грн за один місяць. У понеділок, 24 лютого, члени ГО готують мирний мітинг під ЛОВА з вимогою повернути вплати на рівні 2024 року.

Виплати родичам загиблих на війні, що тривала в межах Антитерористичної операції та Операції обʼєднаних Сил, регулюються в межах «Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС), бійців-добровольців АТО, захисників та захисниць України, членів їх сімей, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021- 2025 роки».

Спершу на одну дитину виплачували по 2500 грн, однак у 2021 році за зверненням ГО «Родин полеглих Героїв Львівщини» ці виплати прив’язали до прожиткового мінімуму. Тож родини загиблих отримували виплати у розмірі півтора прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Наприклад, у 2021 році виплачували 3568,5 грн.

Станом на 2024 рік розмір виплат становив 4400 грн. У обласному бюджеті на 2024 рік, який вже два роки підряд одноосібно затверджує голова Львівської ОВА Максим Козицький, на реалізацію Комплексної програми передбачили 7,4 млн грн. У бюджеті не вказане розподілення цих виплат на одну людину.

Заступниця голови ГО Гелена Білик розповіла ZAXID.NET, що в лютому вона та інші члени ГО отримали на картку виплати за два місяці у розмірі 2900 на місяць, що майже вдвічі менше, ніж торік.

«Нас ні про що не попереджали. Вчора прийшли виплата на карту і так ми зрозуміли, що її зменшили. Ця програма діє до 2025 року включно, але обласна рада вирішила поміняти все – вона забрала виплати загиблим родинам героїв Небесної Сотні, зменшила виплати дітям загиблих а АТО/ООС. Це для нас “подарунок” до третьої річниці повномасштабного вторгнення», – розповіла Гелена Білик.

ГО звернулась до голови Львівської ОВА Максима Козицького, до його заступника Андрія Годика та виконувача обовʼязків голови Львівської облради Юрія Холода, які пообіцяли зʼясувати це питання до вівторка, 25 лютого.

Однак на понеділок, 24 лютого, родини загиблих готують мітинг під Львівською ОВА з вимогою повернути виплати на рівні 2024 року. Львівська ОВА урізання виплат наразі не коментувала.