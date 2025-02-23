Після розголосу голова Львівської ОВА Максим Козицький пообіцяв повернути виплати родинам Героїв Небесної Сотні, людям з інвалідністю, які брали участь у Революції Гідності, АТО і ООС, на рівні 2024 року. Напередодні родичі загиблих заявили, що виплати зменшили з 4400 до 2900 грн, а заступниця голови ЛОВА Христина Замула пояснила, що кількість тих, хто потребує цієї допомоги, постійно зростає, тому грошей бракує.

Як повідомив Максим Козицький, виплати повернуть із березня. Родинам загиблих також компенсують недоплати за січень та лютий.

«З березня вони отримуватимуть виплати на тому рівні, який був у кінці 2024 року. Крім того, ми компенсуємо з обласного бюджету ті кошти, які вони недоотримали у січні та лютому цього року. Дякуємо за все, що ви зробили і продовжуєте робити для нашої держави», – повідомив 23 лютого голова Львівської ОВА.

Як інформував ZAXID.NET, громадська організація «Родин полеглих Героїв Львівщини» заявила про зменшення виплат для дітей загиблих в АТО/ООС героїв із 4400 грн, які були у 2024 році, то 2900 грн. Не отримавши пояснень від Львівської ОВА та Львівської облради, члени ГО готуватися у понеділок, 24 лютого, провести мирний пікет.

Виплати родичам загиблих на війні, що тривала в межах Антитерористичної операції та Операції обʼєднаних Сил, регулюються в межах «Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС), бійців-добровольців АТО, захисників та захисниць України, членів їх сімей, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021- 2025 роки». У обласному бюджеті на 2024 рік на реалізацію програми передбачили 7,4 млн грн.

Заступниця голови ЛОВА Христина Замула відреагувала на заяву родичів загиблих, зазначивши, що кількість тих, хто потребує цієї допомоги, постійно зростає, тому грошей бракує. Однак вона скерувала запит щодо збільшення грошей на ці виплати з частини вільних залишків обласного бюджету за кожен звітний період.