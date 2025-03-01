Позачергова сесія ЛОР у суботу, 1 березня

У суботу, 1 березня, Львівська обласна рада на позачерговій сесії підтримала заяву на підтримку президента України Володимира Зеленського. У заяві йдеться, що неприпустимостимим є проведення перемовин щодо України без української сторони. «За» проголосували 57 депутатів.

«Величезне дякую ЗСУ, українському народові, бо завдяки їм президент мав можливість відстояти честь українського народу. Українці ніколи не стають на коліна. Лише перед тілами загиблих. Не так легко тримати тиск в Овальному кабінеті. Колись Вінстон Черчилль мав вибирати між ганьбою і війно. Нам не має бути соромно, бо ми не вибрали ганьби», – сказав Максим Козицький.

Нагадаємо, що про термінове скликання сесії облради голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив пізно ввечері 28 лютого. Він наголосив, що обов'язком депутатів є зібратися в повному складі.

Зазначимо, що термінову сесію облради скликали після поїздки Володимира Зеленської до США. Під час зустрічі з Дональдом Трампом, після якої президенти мали підписати про рідкісноземельні метали, виникла суперечка. Трамп звинуватив Зеленського у неповазі до США в Овальному кабінеті й «неготовності до миру». Зеленський достроково покинув Білий дім.

Підтримку Володимиру Зеленському висловила низка лідерів країн. Йдеться про Німеччину, Польщу, Францію, Іспанію, Велику Британію тощо.