На вул. Котляревського, 47 розташовані гаражі, однак забудовник планує збудувати тут житло

ТзОВ «Вестгруп Капітал» поки що відкликало звернення до Львівської міської ради на визначення замовника розроблення науково-проєктної документації у сфері охорони культурної спадщини, що дозволяє забудову ділянки між двома віллами на вул. Котляревського, 47. 27 травня виконавчий комітет ЛМР проголосував два протокольні рішення – про юридичну підтримку мешканців сусідніх будинків у судах та сприяння закріплення цієї ділянки за ОСББ.

Йдеться про ділянку, розташовану фактично між двома віллами на вул. Котляревського, 47-49. Конфлікт через її ймовірну забудову триває понад 10 років. На цій ділянці розташовані гаражі, що належать ТзОВ «Вестгруп Капітал». У 2023 році депутати міської ради відвели під це будівництво відповідну ділянку. Прокуратура оскаржує цю ухвалу ЛМР у суді.

Мешканці вул. Котляревського та сусідніх будинків виступають проти нового будівництва, побоюючись, що воно вплине на їх помешкання. Зокрема, мешканці сусідніх будинків вважають цю ділянку своєю прибудинковою територією.

У травні забудовник звернувся до виконкому з проханням дозволити розроблення науково-проєктної документації щодо уточнення меж охоронних зон вул. Котляревського, 47. Ці документи розблокують процес будівництва і дощволять компанії звернутися за відповідними містобудівними умовами і обмеженнями.

27 травня відбулось виїзне засідання виконкому, в якому взяли участь його члени, міський голова, а також мешканці вулиці і представник ТзОВ «Вестгруп Капітал». На засіданні зʼясувалося, що напередодні забудовник відкликав своє звернення з метою доопрацювання. Через це міський голова Андрій Садовий запропонував не голосувати за відповідне рішення. Крім цього, він доручив департаменту містобудування сприяти мешканцям у закріпленні цієї ділянки за ОСББ «Котляревського 49» як прибудинкової території.

«Наша зустріч перелякала людей і вони звернулися з листом, щоби це питання сьогодні не розглядати. Надійшов лист від компанії з проханням залишити без розгляду з метою доопрацювання звернення ТзОВ “Вестгруп Капітал”», – доповів Андрій Садовий.

Керуючий справами виконкому Євген Бойко запропонував проголосувати протокольне рішення, аби юридичний департамент супроводжував мешканців у суді. Зокрема у справі про експертизу наслідків майбутнього будівництва.

Андрій Садовий порадив забудовникам відмовитись від намірів забудови та натомість облаштувати на цій ділянці сквер. Також члени виконкому анонсували, що якщо компанія знову звернеться за відповідним дозволом, засідання знову проводитимуть відкрито.

«Я вивчила інформацію, що є депутатська група з пані Шелестак, що хотіла би тут збудувати один будиночок, а там – другий. Вони пов’язані з бізнесом. Ми не дозволимо, ціла вулиця проти. Ми зібрали 800 підписів проти. Не дамо нищити наше житло», – зазначила голова «ОСББ Котляревського, 49» Марія Баранова.

Додамо, що ТзОВ «Вестгруп капітал» входить у групу компаній бізнесмена Сергія Ткаченка – бізнес-партнера львівського підприємця і члена партії «Варта» Романа Городечного. Крім цього, Сергій Ткаченко разом із Романом Городечним та міськими депутатами від партії Варта, зокрема і Наталею Шелестак, заснували Благодійну організацію «Центр волонтерства та захисту».

У квітні 2025 року мешканці вул. Котляревського зібрали понад 800 підписів і звернулись до правоохоронців, а також міського голови Львова та депутатів із проханням не допустити забудову ділянки, яка є їх прибудинковою територією. Також мешканці звинуватили у лобіюванні інтересів забудовника депутатку від партії «Варта» Наталії Шелестак.

24 квітня на це звернення відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Він видав окремі доручення постійній комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки з проханням розглянути питання, порушенні у зверненні «ОСББ Котляревського 49». Результати перевірки наразі не оприлюднили.