Більшість будинків на вулиці Котляревського належать до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення

Верховний Суд 20 травня відхилив касаційну скаргу львівської компанії «Вестгруп Капітал», яка хоче збудувати багатоповерхівку на вулиці Котляревського, 49. Компанія намагалась скасувати заборону проводити експертизу перед початком будівництва. Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду.

Зазначимо, що забудовник намагався оскаржити постанову Західного апеляційного господарського суду, який не дозволив проводити експертизу для визначення можливих наслідків будівництва. Касаційну скаргу відхилила колегія суддів у складі Інни Берднік, Івана Міщенка під головуванням Віталія Зуєва.

Згідно з матеріалами справи, 2024 року Франківська окружна прокуратура Львова звернулася до Господарського суду з позовом до Львівської міської ради, ТОВ «Вестгруп Капітал» та Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області. Прокурори вимагали визнання договору оренди землі недійсним та скасування держреєстрації земельної ділянки. У лютому 2025 року Господарський суд дозволив ТОВ «Вестгруп Капітал» проводити експертизу для початку будівництва.

Проти рішення суду також виступило об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Котляревського,49». Вони звернулися до Західного апеляційного господарського суду, який скасував ухвалу про експертизу. «Вестгруп Капітал» намагався оскаржити рішення апеляції, але Верховний Суд заявив, що рішення не підлягає касаційному оскарженню.

Нагадаємо, що ділянку на вулиці Котляревського, 49 намагаються забудувати впродовж останніх 10 років. У 2023 році депутати ЛМР дозволили будівництво на місці, де зараз є гаражі.

На засіданні виконкому 20 травня мешканці будинку на Котляревського, 49 звинуватили депутатку Львівської міськради від партії «Варта» Наталію Шелестак у лобіюванні інтересів забудовника. Раніше, у квітні 2025 року, вони зібрали понад 800 підписів проти забудови та звернулись до поліції, прокуратури та керівництва міста. Андрій Садовий 24 квітня відреагував на звернення та видав доручення голові постійної комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки, депутатці Уляні Пак розглянути звернення ОСББ «Котляревського, 49». Зокрема, перевірити можливу неетичну поведінку депутатки Наталії Шелестак.

«Ми прямо звинувачуємо окремих депутатів у лобіюванні інтересів забудовників ТОВ "Вестгруп Капітал", які хочуть збудувати нове житло на Котляревського, 47. Власники землі хочуть впритул до будинку збудувати багатоквартирне житло. Як на мене – це рейдерське захоплення, яке вони хочуть прикрити наявністю гаражів на території. Почуйте нас – ми проти будівництва. У нас на вулиці одні історичні вілли. Поруч — госпіс. Це тиха, спокійна вуличка», – сказала голова ОСББ «Котляревського, 49» Марія Баранова.

Директорка офісу охорони історичного середовища Тетяна Балукова розповіла, що нове будівництво на Котляревського можливе лише на невеликій ділянці. Вона зазначила, що межа ділянки проходить по стіні будівлі на вулиці Котляревського, 49, яка має статус пам’ятки.

Додамо, що ТОВ «Вестгруп Капітал» з 2018 року має у власності гаражі на вул. Котляревського, 49. Компанія входить у бізнес-групу Сергія Ткаченка – бізнес-партнера львівського підприємця і члена партії «Варта» Романа Городечного. Зазначимо, що Сергій Ткаченко разом із Романом Городечним та міськими депутатами від партії «Варта», зокрема і Наталею Шелестак, заснували Благодійну організацію «Центр волонтерства та захисту».

Спірна ділянка на Котляревського, 49 розташована між двома віллами. На Котляревського, 47 розташована вілла, яку збудувало у 1903-1906 роках бюро Івана Левинського за проєктом Альфреда Захаревича. З іншого боку ділянки – вілла «Людмила». Її 1908 року також збудувало бюро Івана Левинського. Зараз обидві вілли поділені на квартири.