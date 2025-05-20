На вул. Котляревського, 49 планують збудувати багатоквартирний будинок

Виконавчий комітет Львівської міської ради проведе виїзне засідання щодо забудови скандальної ділянки на вул. Котляревського, 49. На засідання виконкому у вівторок, 20 травня, члени «ОСББ Котляревського 49» звинуватили депутатку від партії «Варта» Наталії Шелестак у лобіюванні інтересів забудовника.

Конфлікт навколо можливої забудови ділянки на вул. Котляревського, 49 триває понад 10 років. На місці, де зараз розташовані закинуті гаражі, планують збудувати житловий комплекс, а депутати міської ради у 2023 році відвели під це будівництво відповідну ділянку. Прокуратура оскаржує цю ухвалу ЛМР у суді.

У квітні 2025 року мешканці вул. Котляревського зібрали понад 800 підписів і звернулись до правоохоронців, а також міського голови Львова та депутатів із проханням не допустити забудову ділянки, яка є їх прибудинковою територією. Також мешканці звинуватили у лобіюванні інтересів забудовника депутатку від партії «Варта» Наталії Шелестак.

24 квітня на це звернення відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Він видав окремі доручення голові постійної комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки, депутатці Уляні Пак із проханням розглянути питання, порушенні у зверненні «ОСББ Котляревського 49». Зокрема, йдеться про можливу неетичну поведінку депутатки від партії «Варта» Наталії Шелестак, яку члени ОСББ у своєму зверненні прямо звинувачують у лобіюванні інтересів забудовника та тиску на мешканців.

20 травня на розгляд виконкому винесли питання про визначення замовника розроблення науково-проєктної документації у сфері охорони культурної спадщини щодо уточнення до меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів на вул. Котляревського, 47. Отримати документи хотіло ТзОВ «Вестгруп Капітал». Однак голова ОСББ «Котляревського 49» Марія Баранова закликала виконком не дозволяти забудову конфліктної ділянки.

«Ми прямо звинувачуємо окремих депутатів у лобіюванні інтересів забудовників ТзОВ “Вестгруп Капітал“, які хочуть збудувати нове житло на Котляревського, 47. Власники землі хочуть по стіні будинку збудувати багатоквартирне житло. Як на мене – це рейдерське захоплення, яке вони хочуть прикрити наявністю гаражів на території. Почуйте нас – ми проти будівництва. У нас на вулиці одні історичні вілли. Поруч — госпіс. Це тиха, спокійна вуличка», – зазначила голова ОСББ «Котляревського, 49» Марія Баранова під час засідання виконкому.

Директорка офісу охорони історичного середовища Тетяна Балукова пояснила, що межа ділянки проходить по стіні будівлі на вул. Котляревського, 49, яка має статус пам’ятки. «Нове будівництво можливе лише на невеликій частині ділянки, тому це питання потребує якісного дослідження», - пояснила Балукова.

У результаті перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко доручив виконкому впродовж двох тижнів провести виїзне засідання.

Додамо, що гаражі на вул. Котляревського, 49 із 2018 року належать ТзОВ «Вестгруп капітал». Фірма входить у групу компаній бізнесмена Сергія Ткаченка – бізнес-партнера львівського підприємця і члена партії «Варта» Романа Городечного. Крім цього, Сергій Ткаченко разом із Романом Городечним та міськими депутатами від партії Варта, зокрема і Наталею Шелестак, заснували Благодійну організацію «Центр волонтерства та захисту».

Скандальна ділянка розташована фактично між двома віллами. За адресою вул. Котляревського, 47 розташована вілла, збудована у 1903-1906 роках бюро Івана Левинського за проєктом Альфреда Захаревича. По інший бік – вілла «Людмила», збудована у 1908 році також фірмою Івана Левинського. Зараз обидві вілли розквартировані.