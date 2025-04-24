Поміж віллами на вул. Котляревського, 49 планують збудувати багатоквартирний будинок

Міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення розібратися з конфліктною ситуацією, що склалася на вулиці Котляревського, 49. Це він зробив у відповідь на звернення від понад 800 мешканців, які просять не допустити будівництва житлового будинку на прибудинковій території сусідніх будівель. Зокрема, мер просить профільну депутатську комісію перевірити ймовірні неетичні дії міської депутатки від «Варти» Наталії Шелестак, яку мешканці вул. Котляревського звинуватили у лобіюванні інтересів забудовника та тиску на них.

Конфлікт навколо можливої забудови ділянки на вул. Котляревського, 49 триває понад 10 років. На місці, де зараз розташовані закинуті гаражі, планують збудувати житловий комплекс, а депутати міської ради у 2023 році відвели під це будівництво відповідну ділянку. Прокуратура оскаржує цю ухвалу ЛМР у суді.

У квітні 2025 року мешканці вул. Котляревського зібрали понад 800 підписів і звернулись до правоохоронців, а також міського голови Львова та депутатів із проханням не допустити забудову ділянки, якає їх прибудинковою територією.

24 квітня на це звернення відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Він видав окремі доручення голові постійної комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки, депутатці Уляні Пак із проханням розглянути питання, порушенні у зверненні «ОСББ Котляревського 49». Зокрема, йдеться про можливу неетичну поведінку депутатки від партії «Варта» Наталії Шелестак, яку члени ОСББ у своєму зверненні прямо звинувачують у лобіюванні інтересів забудовника та тиску на мешканців.

Крім цього, мер дав доручення керуючому справами виконкому Євгену Бойку перевірити дії посадовців ЛМР, про які йдеться у зверненні.

«Маємо дати мешканцям чітку і вичерпну відповідь. Це питання на контролі», – наголосив Андрій Садовий.

Питання розглянуть на найближчому засіданні профільної депутатської комісії. Також до 23 травня триватиме службова перевірка щодо дій виконавчих органів ЛМР.

Додатково, міський голова доручив виконавчому комітету здійснити виїзне засідання, аби розглянути це питання разом із мешканцями району.

Додамо, що гаражі на вул. Котляревського, 49 із 2018 року належать ТзОВ «Вестгруп капітал». Фірма входить у групу компаній бізнесмена Сергія Ткаченка – бізнес-партнера львівського підприємця і члена партії «Варта» Романа Городечного.

Крім цього, Сергій Ткаченко разом із Романом Городечним та міськими депутатами від партії Варта, зокрема і Наталею Шелестак, заснували Благодійну організацію «Центр волонтерства та захисту».

Скандальна ділянка розташована фактично між двома віллами. За адресою вул. Котляревського, 47 розташована вілла, збудована у 1903-1906 роках бюро Івана Левинського за проєктом Альфреда Захаревича. По інший бік – вілла «Людмила», збудована у 1908 році також фірмою Івана Левинського. Зараз обидві вілли розквартировані.