5 березня на Білогорщі відзначили 75-ті роковини з дня загибері генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олег Синютка розкритикував неналежне відзначення владою Львова та області 75-х роковин останнього бою генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Натомість заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик зауважив, що під час керування ЛОВА Олег Синютка доручав громадам області ставити на баланс памʼятники радянсько-російським окупантам, а також щороку прибирати біля памʼятників радянським діячам.

У середу, 5 березня, Олег Синютка на сторінці у Facebook опублікував допис, у якому розкритикував дії місцевої та обласної влади у відбудові музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, який був зруйнований 1 січня 2024 року внаслідок влучання російського дрона, а також звинуватив керівників міста та обюласті у неналежному вшануванні роковин його останнього бою.

«Руїною музею-криївки та безладом в організації зустрів Львів 75-ті роковини останнього бою генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Уже не дивно, що вшанувати українського генерала не прийшли перші особи міста та області, мабуть, вважають, що не важливо, чи вже не приховують своєї байдужості до історії національно-визвольних змагань. Вже всі зрозуміли, що минулорічні привселюдні обіцянки львівського міського голови відбудувати і відкрити музей, перетворилися у не затверджений і не погоджений проект на який будуть витрачені мільйони, хоча львівські проєктанти хотіли безкоштовно це зробити як дарунок місту», – написав Олег Синютка.

Він також нагадав про обіцянку свого партійного лідера Петра Порошенка, який обіцяв передати власні гроші на відбудову музею на Білогорщі. Зазначимо, що Порошенко досі не виконав цієї обіцянки.

«Дивує також неспроможність влади обʼєднати громадськість навколо історичної особи видатного полководця, бо коли влада збирається окремо, а громадськість окремо – це поганий знак. Та і сам захід був явно “куценький”, не співмірний з постаттю самого Шухевича і датою, якій приурочені заходи», – додав Олег Синютка.

На ці звинувачення відреагував заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик. Він нагадав, що Олег Синютка був головою ЛОВА у 2014-2019 роках, і під час керування областю він доручав громадам області ставити на баланс памʼятники радянської доби та доглядати за ними.

«Будучи керівником області, доручав громадам ставити на баланс памʼятники радянсько-російським окупантам»

«Сьогодні біля зруйнованого музею відбулося традиційне віче памʼяті великого Генерала УПА. Дякую всій громадськості й організаторам. Водночас, дивно мені читати допис нардепа, який дорікає владі, яка, нібито, не так якось вшановує Шухевича. Дуже дивно читати це від людини, яка, будучи керівником області вже під час війни, доручав громадам у цілій області ставити на баланс памʼятники радянсько-російським окупантам, щороку прибирати і підфарбовувати цих “альошок”», – зазначив Андрій Годик.

Одна із радянських плит, яку демонтували у 2024 році на Львівщині

Він також дорікнув Олегу Синютці, що, попри публічні обіцянки, Петро Порошенко досі не перерахував обіцяні гроші на відбудову музею Шухевича.

Нагадаємо, що проєкт відбудови музею обрали на архітектурному конкурсі. Наприкінці 2024 року Львівська міськрада підписала меморандум про співпрацю з ГО «Новий музей». Організація буде займатися збором грошей на відбудову музею, водночас коштів із міського бюджету на цей проєкт залучати не будуть. У грудні 2024 року на території музею розпочали підготовчі роботи, після відбудови він буде вдвічі більшим за зруйнований.

Додамо, що 5 березня біля памʼятника Роману Шухевичу на Білогорщі провели памʼятний захід на честь роковин його останнього бою. Від міста в заходах узяв участь перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та керуючий справами виконкому Євген Бойко. Від влади області були заступники голови ЛОВА Андрій Годик і Іван Собко. Крім цього, у міській раді організували публічну лекцію, присвячену життю і діяльності Романа Шухевича.